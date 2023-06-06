'Это сложнее, чем обмены военнопленными': Зеленский рассказал, как продвигается освобождение из плена гражданских украинцев

Процесс освобождения из российского плена гражданских украинцев более сложный, чем обмены военнопленными. В этом вопросе наше государство рассчитывает на помощь международного сообщества, которое может заставить Россию отпустить украинских пленных.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста. Он объяснил, что сложность состоит в том, что у Украины нет такого количества российских гражданских, которых можно обменять на украинцев граждан, как это происходит в случае с обменами военнопленными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам главы государства, сейчас Украине уже удалось вернуть 2,5 тысяч человек, из них около 370 детей и около 150 гражданских.

"То есть 550 человек из 2500 – это дети и гражданские. Это те, кого удалось вернуть", – уточнил Зеленский.

В то же время, по его словам, работа по освобождению гражданских украинцев из российского плена продолжается очень активно. Этими вопросами занимается уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также недавно открытый центр возвращения украинских детей. Кроме того, в процесс вовлечены международные партнеры, в частности Турция и Саудовская Аравия.

"Со стороны Турции знают, что вопрос крымских татар – на них…", – отметил глава государства, уточнив, что у президента Реджепа Тайипа Эрдогана есть список пленных, он обещал помочь.

Кроме того, лидер государства убежден, что в вопросе освобождения из плена гражданских украинцев должны влиять те, от кого что-то зависит в России.

"Сегодня был представитель Ватикана от Папы, я его просил, чтобы он занимался именно детьми, помогал в возвращении наших детей. Эту тематику я также проговаривал с Китаем. Если у них есть какие-то отдельные мощные экономические отношения с РФ, либо религиозные, либо политические отношения – такие люди могут влиять на возвращение детей и гражданских", – сказал президент.

Зеленский также убежден, что потенциальной мощной платформой для освобождения гражданских из российского плена может стать украинская формула мира, в рамках которой благодаря глобальному давлению на РФ можно добиться, например, обмена пленными в формате "всех на всех", возвращение всех незаконно депортированных украинских детей, гражданских или политических заключенных

Напомним: ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему так медленно продвигается возвращение из российского плена гражданских заложников – процесс всячески тормозит Россия. Наше же государство делает все для того, чтобы освободить украинских граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сообщил об открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей. Сейчас домой уже возвращен 371 ребенок, похищенный российскими захватчиками.

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