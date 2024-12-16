Временный поверенный по делам Британии заявила о важной программе для Украины и поразила знанием украинского. Видео

Временный поверенный посол Великобритании в Украине Шарлотта Сюрен выразила поддержку украинскому народу и анонсировала программу социального обновления под названием Spirit. Во время мероприятия она уверенно говорила на украинском.

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Это видно на эксклюзивном видео для OBOZ.UA. Следует отметить, что украинский у Сюрен звучит почти идеально.

По ее словам, программа Spirit охватывает социальную защиту для инклюзии, устойчивости, инновации и трансформации. Данная инициатива "лежит в сердце преданности Британии настоящему развитию лучшего будущего для украинцев во всем их многообразии".

Известно, что Сюрен изучает наш язык более года, а недавно временный поверенный в делах Великобритании в Украине принимала участие в радиодиктанте 2024 года.

"В тексте видно, что украинский язык – это не только красивый язык, но и красивое оружие, потому что украинский язык и культура являются важным и мощным средством борьбы с российской агрессией. Такая традиция важна для Украины, особенно сейчас", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит дополнительную финансовую помощь от Великобритании на сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (свыше 781 миллиона долларов). Эти средства предусмотрены не только для поставок военной техники, но и для бюджетной поддержки.

В частности, они будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, выплату зарплат и пенсий, а также поддержку реформ, восстановление и реконструкцию объектов, разрушенных в результате российской агрессии.

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