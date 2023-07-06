'Врагу обязательно будет ответ': Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Львову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку России по Львову ночью 6 июля. Государство-террорист ударило по гражданской инфраструктуре города и отняло жизнь мирных жителей.

Видео дня

Украинский лидер пообещал ответ агрессору за очередное военное преступление против нашего государства. В его официальном Telegram-канале было опубликовано видео с масштабами разрушений (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", – заявил президент.

На опубликованном им видео с высоты видны масштабные разрушения, которые получили жилые и не только дома во Львове. Там работали спасательные службы: разбирали завалы и оказывали помощь людям.

Пока известно о четырех погибших жителях города, еще девять получили ранения. Из-за террористической атаки РФ во Львове перекрыли улицу Стрыйскую на время, пока не разберут обломки и в целом не завершится спасательная операция.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ ночью четверга, 6 июля, атаковали Украину крылатыми ракетами из Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех регионах, взрывы раздавались на западе – во Львове зафиксированы прилеты, на Тернопольщине работала ПВО.

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