'Враг бьет в больные места': Зеленский высказался о проблемах с финансированием и ситуации в Раде

Никакого кризиса в Верховной Раде не было и, по крайней мере сейчас, когда страна в состоянии войны, не может быть, хотя есть отдельные политические силы, которые заинтересованы в создании такого кризиса. А вот кризис правительства – возможен.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Одновременно глава государства призвал "максимально нейтрализовать тех, кто действительно хочет кризиса в парламенте".

Атмосфера в парламенте

"Никакого кризиса в монобольшинстве не было. Верховная Рада функционирует в такой своей атмосфере – в своем микроклимате. И если не будет информационного давления и искусственных конфликтов, то депутаты будут четче понимать, что происходит, как мы воюем, где мы находимся, какие законы действительно сейчас принципиальные. С людьми нужно больше говорить, больше слышать. И нужно максимально нейтрализовать тех, кто действительно хочет кризиса в парламенте", – отметил президент.

Владимир Зеленский сознательно не назвал "группы, партии и людей", потому что и так "можно увидеть, кто и в чем действительно заинтересован".

Разбалансировка правительства

Президент пояснил: кризис среди законодателей могут создавать умышленно с одной целью – "разбалансировка правительства".

"Кризиса в парламенте не может быть. Может быть кризис правительства. Определенные ошибки могут спровоцировать неголосование, неподдержку некоторых законов, которые в конечном итоге приведут к проблемам с бюджетом. Проблемы с бюджетом и с реализацией решений могут привести к проблемам с правительством. То есть если кто-то хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить монобольшинство. Кризис может делаться для того, чтобы разбалансировать правительство", – сказал Владимир Зеленский.

Внутренние и внешние враги

По убеждению украинского лидера, попытками "разбалансировать правительство" сейчас занимаются одновременно как внутренние, так и внешние враги Украины. Причем сознательно или нет, но первые "подыгрывают" вторым.

"Сейчасвраг хочет сорвать нам все возможности наполнения государственного бюджета, прежде всего европейский финансовый пакет на 90 миллиардов. "Русские" четко на это работают и ищут, как все усложнить. Вот что действительно угроза Украине, а не эти игры в парламенте. К сожалению, наш враг умнее, чем некоторые украинские политики. Он бьет в болезненные наши места, и бывает, что этому подыгрывают политически изнутри", – отметил украинский президент.

