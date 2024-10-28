ВР рассмотрит законопроект, который может остановить деятельность муниципалитетов – АГУ

Законопроект №6013, предусматривающий прекращение деятельности больниц, школ и коммунальных предприятий, обеспечивающих тепло- и водоснабжение, вызвал широкую обеспокоенность. Ассоциация городов Украины (АМУ) уже обращалась в профильный комитет Верховной Рады с просьбой не принимать этот законопроект.

Видео дня

Несмотря на это, рассмотрение документа намечено на 29 октября 2024 года. Об этом сообщила АГУ.

Проект Закона Украины "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период" №6013 готовится к рассмотрению во втором чтении. В АГУ подчеркнули, что этот законопроект прямо нарушает статьи 142 и 143 Конституции Украины, ведь обязывает создавать хозяйственные общества и запрещает территориальным общинам образовывать коммунальные предприятия, объединять бюджетные средства и создавать необходимые службы.

Предложенный законопроект может негативно повлиять на бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения, которые с 2018 года приобрели статус коммунальных предприятий. Принятие такого закона может создать дополнительные препятствия местным общинам в обеспечении своих жителей необходимыми услугами.

Кроме того, требование о реорганизации всех предприятий коммунальной собственности в хозяйственные общества является приватизацией объектов критической инфраструктуры, нуждающейся в прозрачном законодательстве и широком обсуждении обществом.