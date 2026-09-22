"Впереди выборы в Конгресс": Огрызко объяснил, что стоит за заявлениями Трампа об ударах по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп, критикуя Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, возможно, учитывает внутриполитическую ситуацию в преддверии выборов в Конгресс. На самом деле рост цен на топливо в США создает для американского президента дополнительный политический риск.

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Поэтому он пытается переложить часть ответственности за ситуацию на Украину. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Накануне выборов в Конгресс для Трампа особенно чувствительным вопросом являются цены на топливо. Именно поэтому эксперт связывает его заявления о российских НПЗ не только с войной России против Украины, но и с внутренней ситуацией в США.

"Именно так. Впереди выборы в Конгресс, где у республиканцев и так непростая ситуация. А тут ещё и цены на топливо, на которые американское общество реагирует очень негативно", — сказал Огрызко.

Вместо давления на Россию Трамп сосредотачивается на требованиях к Украине прекратить удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

"Вместо того чтобы давить на Россию и говорить: прекратите войну, тогда Украина не будет наносить удары по вашим НПЗ, он считает виновной Украину и начинает давить на Зеленского: мол, прекращайте удары, потому что мне это неудобно", – заявил экс-министр.

Для американского президента важно подойти к выборам с положительным результатом для себя. В то же время он обратил внимание, что таким подходом Вашингтон фактически не использует возможность влиять непосредственно на Россию.

Отдельно Огризко прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Украинский президент может предложить американской стороне взаимный формат прекращения ударов по энергетическим объектам.

Если США хотят, чтобы Украина прекратила атаки на российские НПЗ, аналогичные обязательства должна взять на себя Москва в отношении украинской энергетики.

"Я бы, по крайней мере, сказал: не наносите удары по НПЗ, а я, со своей стороны, сделаю так, чтобы Путин прекратил наносить удары по украинской энергетике. Тогда можно было бы увидеть некий баланс", — сказал Огризко.

Именно принцип взаимности должен стать ключевым в возможной договоренности об энергетическом перемирии. В противном случае, подчеркнул он, прекращение ударов станет односторонним требованием к Украине.

"Если Украина прекращает удары по НПЗ, Россия должна прекратить удары по украинской энергетике. В противном случае это не перемирие, а одностороннее требование к Украине", – заявил дипломат.

Еще одним аргументом Киева во время переговоров с Трампом могут стать американские санкции против России. Эксперт отметил, что после принятия соответствующего законодательства у президента США появилось больше возможностей для давления на Кремль.

"Теперь у Зеленского есть железный аргумент: Дональд, у тебя сейчас есть все возможности. Раньше тебя критиковали за тарифы, говорили, что они незаконны, суды это оспаривали и так далее. Теперь у тебя есть закон. Ты его сам подписал. То есть уже нет оправданий, почему этого нельзя делать. Пожалуйста, начинай", – сказал Огрызко.

В то же время он предположил, что результат встречи будет зависеть от того, готов ли Вашингтон перейти от политических заявлений к конкретным действиям.

Беседа президентов может затронуть несколько ключевых для Украины вопросов, а именно: военную помощь, усиление противовоздушной обороны, санкционное давление на Россию, переговорный процесс и удары по энергетической инфраструктуре. Отдельной темой может стать возможное энергетическое перемирие.

Киев должен настаивать на безусловном прекращении огня и не соглашаться на ситуацию, при которой ограничения будут действовать только в отношении Украины.

"Нельзя требовать от одной стороны разоружиться, когда на неё нападают, а агрессора при этом не останавливать", — заявил дипломат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 сентября прибыли в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. У главы государства запланирован ряд встреч – с президентом США, лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса.

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