"Возникла пауза": в России сделали новое заявление о переговорах с Украиной и вспомнили Трампа

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к урегулированию войны в Украине посредством дипломатических переговоров и политических контактов. При этом рупор Кремля констатировал, что на данном этапе в переговорном процессе России и Украины возникла пауза.

Песков в очередной раз обвинил украинскую власть в затягивании переговоров. Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Кремль снова перекладывает вину на Киев

Спикер российского диктатора пожаловался, что Киев "не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение России по трем рабочим группам".

"К сожалению, мы не можем готовить сейчас такую встречу с украинской стороной, потому что киевский режим не спешит с продолжением переговорного процесса, стамбульского процесса, не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложения о создании трех рабочих групп", – рассказал Песков.

Паузой в переговорном процессе на экспертном уровне Песков аргументировал невозможность организации прямой встречи диктатора РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ведь они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему.

Реакция на слова Трампа

Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что все заявления президента США Дональда Трампа в Москве анализируются с большим вниманием. В то же время он не давал оценочных суждений последним заявлениям американского лидера.

"Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем", – сказал Песков российским пропагандистам.

Что предшествовало

Во время выступления в Министерстве обороны 30 сентября Трамп заявил, что президент Украины Зеленский и российский диктатор Путин должны провести встречу для прекращения войны. В то же время президент США снова повторил, что разочарован Путиным. По его словам, российский диктатор ничего не делает для поиска дипломатического выхода из войны. Он напомнил, что после их встречи на Аляске считал ситуацию перспективной, но впоследствии Москва продолжила атаки по Украине.

Напомним, пока Москва винит Киев, в Вашингтоне видят ситуацию с точностью до наоборот. Накануне, 28 сентября, вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

Ранее OBOZ.UA писал, что аналитики ISW снова оценили, готов ли Кремль к переговорам. В своих рассуждениях они ориентировались на последние заявления представителей кремлевской верхушки и пришли к достаточно однозначному выводу.

