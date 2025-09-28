Россия отказалась от любых переговоров по завершению войны, – Венс

Страна-агрессор Россия отказалась от любых переговоров по завершению войны в Украине. В частности, после саммита на Аляске, Москва отвергает как двусторонние переговоры с Киевом, так и трехсторонние встречи с участием президента США Дональда Трампа или других представителей администрации.

Об этом в эфире Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но, по его словам, РФ стоит прийти в себя и посмотреть на реальность, ведь она несет значительные потери.

Что известно

Вэнс отметил, что администрация президента США по-прежнему настроена на достижение мира, однако для этого нужны действия с обеих сторон, но Россия отказывается от любого диалога.

"К сожалению, за последние пару недель мы видим, что россияне отказались проводить любые двусторонние встречи с украинцами. Они отказались от любых трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации (Трампа. – Ред.) мог бы встретиться с россиянами и украинцами", – сообщил Вэнс.

Он в очередной раз подчеркнул, что РФ несет большие потери на поле боя и не достигает практически никаких результатов, поэтому агрессору нечем гордиться.

"Россияне должны проснуться и принять реальность. Много людей погибает. Им нечем гордиться. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще хоть какого-то, военного преимущества на местах?", – спросил Вэнс.

Американский политик подчеркнул, что США и в дальнейшем будут прилагать усилия ради мира и выразил надежду, что Россия в конце концов осознает ситуацию на фронте и изменит свою позицию.

Напомним, накануне на пресс-конференции в Северной Каролине Джей Ди Вэнс говорил, что Трамп становится "чрезвычайно нетерпеливым" в отношении России. Поэтому если Москва откажется вести переговоры добросовестно, это будет "очень плохо" для нее.

Как писал OBOZ.UA, 23 сентября Трамп, выступая на Генассамблее ООН, указал на провал РФ в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала захватить Украину за считанные дни, но не смогла этого сделать. В тот же день Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и по итогам переговоров заявил, что Украина может победить и вернуться к границам 1991 года.

