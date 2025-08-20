'Возможно, я суеверен': Туск объяснил, почему против Будапешта как места мирных переговоров по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает идею проведения будущих мирных переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным по Украине в Будапеште (Венгрия). Он напомнил, что в 1992 году там был подписан Будапештский меморандум.

Видео дня

Об этом он написал в соцсети Х 20 августа. Польский политик предложил поискать другое место для встречи.

Заявление Туска

"Будапешт? Не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", – говорится в сообщении.

Что известно об этом соглашении

Будапештский меморандум – международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине в связи с приобретением ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Позже соглашение было нарушено страной-агрессором Россией, которая аннексировала Крым в 2014 году и осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Что предшествовало

В ходе телефонного разговора 18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что ему "придется встретиться" с украинским президентом Владимиром Зеленским лично.

Трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина должна состояться в Европе. Об этом предварительно договорились США и союзники по ЕС. Во время видеоконференции Коалиции желающих Джорджа Мелони предложила Рим как место проведения встречи, а Макрон – Женеву.

Между тем сам российский диктатор предложил встречу в Москве. Однако от поездки в столицу государства-агрессора Зеленский отказался, как только услышал переданное Трампом предложение диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме приоритетным вариантом для проведения возможной трехсторонней встречи с участием лидеров США, Украины и России рассматривают столицу Венгрии – Будапешт. Однако, выбор еще может измениться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!