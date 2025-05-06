'Возможно, это наиболее важное событие 2025 года': Порошенко назвал соглашение с США об ископаемых 'абсолютно стратегическим' для Украины и объяснил риски

Соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых является стратегическим документом для будущего Украины. Именно поэтому надо уделять ему огромное внимание и вникать во все детали.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире "Суспільного". Он отметил, что украинский народ имеет право знать, что в этом соглашении и то, насколько оно приближает мир.

"Соглашение является определяющим для отношений с нашим стратегическим партнером – США. Хочу подчеркнуть, что без активного участия США нам будет почти невозможно добиться прекращения войны, прекращения огня и долгожданного, устойчивого мира. Поэтому это, возможно, наиболее важное событие 2025 года, по крайней мере его первой половины, и поэтому надо уделять огромное внимание этому соглашению. Украинский народ заслужил право знать, что есть в этом соглашении", – сказал Порошенко.

Именно учитывая важность этого документа, по словам политика, ратификация соглашения без ознакомления народных депутатов со всеми составными частями недопустима.

Кроме того, по словам Порошенко, этот документ должен дать ответ на главную потребность Украины – гарантии безопасности.

"Мы требуем встречи с премьер-министром, с переговорной командой для того, чтобы нам предоставили возможность ознакомиться и убедиться в содержательной части этого соглашения", – сказал Порошенко.

Также лидер "Евросолидарности" напомнил более ранние слова президента Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности должны быть четко прописаны в этом документе, "чтобы сотрудничество было взаимовыгодным".

Он подчеркнул, что был тогда солидарен с Зеленским и публично выступил в его поддержку.

"Меня не интересует, какие там будут экономические взаимоотношения, кто и сколько будет там зарабатывать. Меня интересует, чтобы это соглашение приблизило нас к миру", – подчеркнул Порошенко.

Политик подчеркнул, что его фракция требует, чтобы в соглашении о полезных ископаемых и в протоколе о ратификации обязательно было упоминание о Крымской декларации, где четко указано, что Крым – это Украина.

"И вторая позиция – это гарантии безопасности, которые были подписаны президентом Байденом и президентом Зеленским. Если они подписаны, если они действуют, то сошлитесь на них при ратификации", – отметил лидер "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что фракция "ЕС" готовит предложения к правительству и собирается публично их озвучить завтра, 7 мая.

"Мы выйдем публично с нашей позицией, и народ будет знать, как будет голосовать наша фракция и какие предложения мы выдвинем для того, чтобы обеспечить наше положительное голосование. Потому что очень большие риски, когда Верховная Рада не ратифицирует это соглашение", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

Проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления уже зарегистрирован Кабмином в Верховной Раде. В целом соглашение является бессрочным, но через 10 лет стороны могут распределять доходы и через 10 лет они могут поставить вопрос о приостановлении договора.

Верховная Рада должна рассмотреть ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых в четверг, 8 мая. При этом ратификация соглашения американским Конгрессом не нужна.

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