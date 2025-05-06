Ратификация соглашения о полезных ископаемых с США: к чему готовятся в Раде

Народные депутаты в Верховной Раде могут ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США уже послезавтра, то есть 8 мая. При этом ратификация соглашения американским Конгрессом не нужна.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). В своем Telegram-канале он подробно объяснил всю процедуру принятия соглашения Радой.

6 мая - в 14:00 запланировано заседание комитета ВР по вопросам международной политики, на котором будет одобрен законопроект о ратификации. "Там хотят сделать пас оппозиции и типа прописать в тексте решения комитета, что два других соглашения парламент не знает и типа ответственность не несет. Но это чисто политический трюк, чтобы некоторые депутаты проголосовали", - подчеркнул Железняк.

6-8 мая - запланированы встречи министра экономики Юлии Свириденко, ее заместителей Тараса Качки и Алексея Соболева, а также первого заместителя министра финансов Дениса Улютина с фракциями парламента. Впрочем тексты двух дополнительных соглашений правительство все же нардепам не предоставит из-за договоров о нераспространении.

8 мая - во второй половине дня в Раде запланировано голосование по законопроекту о ратификации. При этом голоса в парламенте для этого уже есть, а "на всякий случай" монобольшинство договорилось о поддержке с некоторыми дружественными фракциями. Впрочем, сбивать голосование никто и не планирует.

Для окончательной имплементации соглашения в украинское законодательство нужно поменять некоторые законы, в частности Бюджетный кодекс. Но есть еще два межинституциональных дополнительных соглашения:

Соглашение об ограниченном партнерстве (о создании совместного инвестиционного фонда)

Сторонами соглашения выступают американская корпорация DFC и украинское агентство государственно-частного партнерства PPP Agency. Это соглашение определяет механизм создания, финансирования, структуру управления фондом, а подписать его могут сразу после ратификации межправительственного соглашения Радой.

Соглашение о создании Генеральным партнером (General Partner, GP)

Это соглашение создает структуру, которая будет по факту над фондом и определять правила управления им, конфигурацию принятия решений и тому подобное. В состав генерального партнера войдут по 3 представителя от Украины и США. Они будут определять все инвестиционные решения, в частности:

отбор проектов,

распределение доходов,

структуру финансирования;

создавать и руководить инвестиционным комитетом (Investment Committee), который утверждает инвестиции.

"Здесь важно, что скорее всего генеральным партнером (General Partner, GP) выступает компания, зарегистрированная в Делавэре (США), которая официально присоединяется к фонду путем подписания этого партнерского соглашения. Эта компания действует от имени всего фонда и является ответственной за его управление", – подчеркнул Железняк.

В то же время со стороны США ратификация ни одного из этих соглашений Конгрессом не нужна. То есть с американской стороны все политические решения уже есть.

Как уже сообщал OBOZ.UA, проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления уже зарегистрирован Кабмином в Верховной Раде. В целом соглашение является бессрочным, но через 10 лет стороны могут распределять доходы и через 10 лет они могут поставить вопрос о приостановлении договора.

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