'Возможно Дании удастся': в Польше объяснили, почему при своем председательстве в ЕС не смогли преодолеть вето Венгрии о вступлении Украины

Председательство Польши в ЕС завершается 30 июня. Польша "до последней минуты" будет пытаться преодолеть сопротивление Венгрии и открыть первые переговорные разделы относительно членства Украины в ЕС. Но пока это невозможно из-за соответствующего вето Венгрии.

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Об этом в комментарии "Укринформу" сказал представитель МИД республики Павел Вронский. Но похоже, что он не рассчитывает на успех своей страны в этом вопросе, и возлагает надежды на следующую страну, которая будет председательствовать в ЕС – Данию.

Дипломат напомнил, как Польша ранее обещала начать переговоры о членстве Украины в ЕС, открыв во время своего председательства в блоке первые два переговорных кластера.

"Это было заблокировано Венгрией, которая международные вопросы свела исключительно к двусторонним вопросам, в частности защиты венгерского меньшинства на территории Украины. Тем не менее, Польское председательство до последней минуты очень старается, чтобы все же открыть переговорные разделы", – подчеркнул Вронский.

Но, по его словам, сейчас Варшава рассчитывает на то, что председательству Дании в ЕС во второй половине этого года удастся переломить вето Будапешта относительно открытия для Украины пути в Евросоюз.

Павел Вронский не уточнил, кто именно сейчас в Варшаве рассчитывает на это; напомним, что в республике избрали нового президента, который и раньше, и сейчас говорит, что он против вступления Украины в ЕС. Более того, Навроцкий говорит, что Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном, "который является очень эффективным политиком", считается "очень важным партнером для Польши".

Как сообщал OBOZ.UA, победа Кароля Навроцкого на президентских выборах вызвала тревогу во всей Европе. Его предвыборные обещания и политические заявления звучали достаточно угрожающе и для Украины. Об основных угрозах, которые могут возникнуть в и так не простых отношениях между Украиной и Польшей, читайте здесь.

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