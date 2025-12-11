"Возможно будет аналог плана Маршалла": Зеленский не исключает, что Украина и США подпишут соглашения по послевоенному восстановлению

Украина и Соединенные Штаты могут подписать сразу несколько соглашений, которые будут касаться экономики, гарантий безопасности и послевоенного восстановления. Над экономическим пакетом уже работают правительственные чиновники, а структура документа может напоминать отдельный план помощи, подобный историческому плану Маршалла.

Об этих планах рассказал президент Владимир Зеленский 11 декабря во время общения с журналистами, в ответ на вопросы журналистов во время брифинга. Он очертил состав украинской переговорной группы и уточнил, что американская делегация уже передавала Киеву обновленные предложения, которые появились после их визита в Россию.

"Уже некоторые шаги произошли. Американская сторона поехала в Россию с каким-то видением. Они вернулись с изменениями. То есть россияне изменили некоторые вещи, американцы нам их показали, сейчас мы их доработали и передали американцам", – говорит Зеленский.

Экономические ориентиры

Президент пояснил, что экономическая часть будущего соглашения не будет единственным документом. К ней присоединились премьер-министр Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев и вице-премьер-министр Тарас Качка. Команда, которая уже работала над соглашением о полезных ископаемых Украины, теперь формирует более широкий пакет предложений.

Зеленский признал, что некоторые моменты еще придется уточнять. И тут он немного остановился, будто ища формулировку, как объяснить сложность процесса.

"Мы с Америкой подпишем соглашение по экономике и восстановлению. Почему? Потому что это вопрос того, как нам США могут помочь, как мы можем вместе сотрудничать, и там нет пока никаких российских препятствий. Далее: я считаю, что мы с Америкой разработаем действенные гарантии безопасности и сможем подписать. И, я считаю, что все равно это будет подписываться одновременно – экономика, гарантии безопасности, это могут быть параллельные процессы. Но им нужно рамочное соглашение, американцы хотят рамочное соглашение, такой дипломатический фундамент, потому что они считают, что в рамочном соглашении есть главные принципы окончания войны", – говорит президент, добавляя, что именно этот документ, по мнению Вашингтона, должен зафиксировать ключевые принципы завершения войны.

Будущие договоренности

По словам Зеленского, Киев ожидает подписания отдельного экономического соглашения с США, ведь вопросы экономики и восстановления не имеют никаких препятствий со стороны России. В то же время Украина и США, по мнению президента, смогут параллельно выполнить работу над гарантиями безопасности. Оба документа могут быть подписаны синхронно, если стороны согласуют финальный формат.

Он также отметил, что в рамочном соглашении есть экономический блок, связанный с Европой, поэтому этот раздел придется формулировать очень обобщенно. ЕС имеет собственные договоренности с Украиной, в частности относительно замороженных российских активов. Президент подчеркнул: страна рассчитывает использовать эти средства или на усиление армии во время войны, или на восстановление инфраструктуры после ее завершения.

Подробности процесса

Зеленский признал, что будущие договоренности будут состоять из нескольких параллельных треков. Украина обсуждает с Вашингтоном создание фонда восстановления, к которому может присоединиться Европа. Он предположил, что этот формат, возможно, действительно будет напоминать план Маршалла, но окончательного решения нет.

При этом он подчеркнул, что все эти дискуссии происходят исключительно между Украиной и США. Какие именно вопросы обсуждает американская сторона с Россией, Киеву не известно.

"Здесь между нами и Россией нет никаких переговоров. На сегодня это между нами и Америкой. Но что между Америкой и Россией – мне неизвестно. Я понимаю, что они общаются о будущем экономическом сотрудничестве и тому подобное. Мы же все сигналы слышим. То есть мы понимаем, что что-то происходит, но я не знаю деталей их дискуссии", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский назвал два ключевых условия проведения выборов в Украине: обеспечение безопасности и соответствующие изменения в законодательство. Он обратился как к международным партнерам, так и к украинскому парламенту с просьбой продемонстрировать, как могут быть реализованы эти требования во время войны.

