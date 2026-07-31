"Несмотря на ваши вопли и дезинформацию": в правительстве Польши заявили, что не прекратят военную поддержку Украины

Польша продолжит оказывать Украине военную помощь, несмотря на критику со стороны польских оппозиционеров. Там пояснили, что поддержка Киева является одним из ключевых элементов обеспечения безопасности Варшавы.

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Об этом в Сейме Польши во время дебатов о нарушении воздушного пространства Польши российской ракетой X-101 заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Его заявление приводит "Укринформ".

Что сказал министр

Чиновник напомнил, что Польша уже передала Украине несколько ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot по просьбе США. По его словам, критика этого решения со стороны оппозиции фактически означает критику позиции союзника Польши.

"Несмотря на ваш вой, несмотря на вашу дезинформацию, мы будем продолжать помогать воюющей Украине. Чем больше российских ракет будет сбито над территорией Украины, тем меньше будет угроза для Польши. Вы можете считать ракеты на складах, но украинцы могут сбивать ракеты, летящие в направлении Польши. Я предпочитаю, чтобы их сбивали над территорией Украины", – сказал глава Минобороны Польши.

Он отметил, что последние заявления части польской оппозиции свидетельствуют об опасном изменении её подхода к оценке угроз национальной безопасности.

"В дискуссии, которая продолжается со вчерашнего дня, многие политики оппозиции вообще не видят в Российской Федерации угрозы для Польши. Для вас Россия перестала быть врагом. С определенного момента врагом номер один стала Украина", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Россия после перехода на военную экономику стала еще более опасной для Польши и всего НАТО.

Косиняк-Камыш также раскритиковал ультраправую партию "Конфедерация", напомнив, что ее член Самуэла Торковская уже после начала полномасштабного вторжения в Украину написала в соцсетях, что "встретила бы россиян с распростертыми объятиями" с просьбой "помочь провести денацификацию польского правительства".

Заседание по поводу ракеты

По словам Косиняка-Камиша, все материалы, собранные польскими военными и следователями, свидетельствуют о том, что в Люблине действительно упала российская крылатая ракета Х-101.

Он также подчеркнул, что только в июне этого года в Украине погибли около 300 мирных жителей, ещё более 2000 были ранены, что является наибольшим числом жертв среди гражданского населения в Украине с апреля 2022 года.

"Не забывайте, кто запускает эти ракеты. Кто убивает людей в Украине. Зачем Россия это делает, зачем запускает ракеты и дроны? Она сознательно провоцирует. Стратегия безопасности Польши – это поддержка Украины и отдаление России от польской границы, а не ежедневное очернение украинцев в Польше", – подчеркнул он.

Отдельно министр поддержал польских военных, принимавших решения во время ночной российской атаки. По его словам, именно военные, а не политики, должны определять, когда необходимо применять оружие для сбивания воздушных целей, а также заверил, что правительство страны берет на себя ответственность за действия Вооруженных сил Польши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку от взрыва ракеты Х-101.

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