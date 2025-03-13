Британия и Франция готовят план по укреплению Украины на переговорах с Россией: в Bloomberg раскрыли подробности

Великобритания и Франция работают над разработкой совместного плана, который поможет гарантировать безопасность Украины в случае мирных переговоров с РФ. При этом в Париже подчеркнули, что самой главной гарантией безопасности является сама украинская армия.

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В то же время европейские страны уверены, что долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от возможностей, которые Европа сможет предоставить Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, в Европе складывается широкий консенсус относительно того, что первой гарантией безопасности Украины является украинская армия, ее возможности, вооружение и подготовка. Глава французского оборонного ведомства предупредил, что Европе необходимо быстрее развивать космические технологии, в частности, сократить свою зависимость от спутникового интернета Starlink.

В свою очередь британские чиновники сообщили, что совместные европейские усилия являются важнейшей гарантией безопасности для Украины, и любые попытки России воспрепятствовать членству стран НАТО в этом процессе будут представлять собой преднамеренную попытку подорвать перспективы прочного мира.

На данном этапе в Европе выясняют, какие страны готовы предоставить свои войска для миротворческой миссии. Тех, кто исключил отправку войск в Украину, спросили, согласны ли они на размещение сухопутных войск в соседних европейских странах и какой другой вклад они могли бы внести, включая отправку кораблей, самолетов, танков и предоставление разведывательной информации.

Представители министерств обороны стран Европы считают, что размещение европейских войск на территории Украины является неотъемлемой частью прочного, долгосрочного мирного решения. Тем не менее, Россия ясно дала понять, что не примет присутствия войск стран НАТО в Украине.

Напомним, Россия настаивает, чтобы Украина пошла на территориальные уступки и отказалась от идеи размещения миротворческой миссии. Кроме того, РФ настаивает на создании так называемой буферной зоны на границе с российскими регионами.

Раннее сообщалось, что Россия уже могла передать Соединенным Штатам список своих требований для соглашения о прекращении огня в Украине. Однако пока остается неясным, готов ли Кремль вести мирные переговоры с Киевом до их принятия.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин может "взять в заложники" предложение о прекращении огня на 30 дней, достигнутое на переговорах США и Украины, на которое последняя согласилась. В частности, он попытается воспользоваться этим, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных мирных переговоров.

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