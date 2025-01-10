Восстановление Украины, евроинтеграция и не только: Зеленский в Италии встретился с премьером Мелони. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский 9 января прибыл с визитом в Италию и провел переговоры с главой Совета министров страны Джорджей Мелони. Они говорили о поддержке украинских Вооруженных сил со стороны Италии и запланированной на 10-11 июля Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Риме (URC 2025).

Видео дня

Видео встречи политиков опубликовали на YouTube-канале Офиса президента. В комментарии OBOZ.UA пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров назвал основные темы встречи.

Среди них оборонная поддержка, URC 2025, координация международных усилий по достижению мира, евроатлантическая интеграция, сотрудничество в рамках G7, в том числе относительно санкций.

"Я поблагодарил премьер-министра за положительное решение относительно следующего пакета поддержки. Сейчас мы хотим ускорить некоторые детали из этого пакета. Мы имеем итальянско-французские системы ПВО SAMP-T и очень важно количество ракет, мы на нее рассчитываем. Есть соответствующий пакет ракет, мы их получим. Есть еще один пакет, который нужно доработать, чтобы эти ракеты до нас дошли", – прокомментировал Зеленский встреча с Мелони.

Кроме того политики говорили о политических решениях, ведь для Украины голос Италии важен.

"Наши команды начали работать над нынешней конференцией по восстановлению. Особенно культурное наследие. Здесь мы рассчитываем прежде всего на Италию. Также работаем с ЮНЕСКО и будем отдельно еще работать с Францией. Я хочу, чтобы весомый вклад в реконструкцию нашего исторического наследия взяла на себя Италия", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил правительство Италии за одобрение уже десятого пакета военной помощи. Укрепление украинских воинов на поле боя, а также защита городов и сел от российских атак критически важны на пути достижения справедливого и длительного мира.

На своем канале в Telegram Зеленский добавил, что говорил с главой итальянского правительства о защите украинцев и наших городов от российских ударов, таких как по Запорожью, где 8 января оккупанты убили 13 человек и ранили более 100 человек.

"Очень благодарны Италии за поддержку нашей ПВО. Также сегодня говорили о дальнейшем важном взаимодействии в развитии нашего воздушного щита, о сотрудничестве с партнерами ради приближения мира и о совместной работе по восстановлению, которая может укрепить обе наши страны: о наших экономиках, рабочих местах для наших людей, социальное развитие", – написал президент.

Пресс-секретарь Зеленского также добавил, что 10 декабря у главы государства запланирована встреча с президентом Италии Серджо Матареллой.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления на "Рамштайне" Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ является одной из самых больших украинских побед в войне с РФ. В то же время необходимо продолжить давление на Москву, в частности, санкциями, ведь Путин начнет думать о мире только, когда окружение скажет, что у него закончились деньги.

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