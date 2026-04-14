'Вопрос времени': Зеленский заявил, что Европа с Украиной в перспективе будет производить антибаллистические системы ПВО

Страны Европы вместе с Украиной будут производить антибаллистические системы противовоздушной обороны. Сейчас в Европе таких решений еще нет, однако их создание является лишь вопросом времени.

Об этом, на совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, заявил президент Владимир Зеленский. Трансляция продолжалась на канале Офиса президента в You-Tube.

"Что касается PURL, для чего нам эта программа? Это конкретная ПВО против баллистики. К сожалению, пока что в Европе этого нет. Уверен на 100 процентов, что Европа с Украиной, ЕС будет производить системы антибаллистические. Вопрос времени? Да", – заявил глава государства.

