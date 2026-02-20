'Вопрос в том, победим ли мы': Зеленский выразил уверенность, что Украина не проиграет войну

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Зеленский уверен в том, что Украина не проиграет войну против российских захватчиков. Однако завершение боевых действий еще не означает победу. Поэтому украинский лидер считает сейчас главным вопросом, "победим ли мы" российских агрессоров.

Об этом президент рассказал в интервью французскому изданию AFP. Владимир Зеленский подчеркнул, что "это очень дорогой вопрос".

Вопрос победы

"Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы ее точно не проиграем, точно. Вопрос в том, победим ли мы. Это главный вопрос, но это очень дорогой вопрос", – сказал Владимир Зеленский журналистам во время интервью в президентском дворце в столице Украины.

По словам президента, украинские защитники сейчас ведут успешное контрнаступление на южной линии фронта. Это только подготовка, но подготовка огнем, боевыми действиями, которые свидетельствуют сами за себя.

Южное контрнаступление

"Я не буду вдаваться в отдельные подробности, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все Силы обороны, потому что на сегодня уже освобождено 300 квадратных километров", – отметил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что "не будет говорить о конкретных вещах, чтобы не дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации".

"Но мы это уже делаем и сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти (из Украины), иначе мы их уничтожим", – сказал президент.

Проблемы сторон

Владимир Зеленский пояснил, что сейчас украинские защитники в своем продвижении "пользуются ситуацией", которая возникла из-за проблем у захватчиков со связью. Речь о последних запретах – использования терминалов Starlink и блокировки мессенджера Telegram (причем последнее устроило руководство оккупантов).

Президент признал, что украинские войска также испытали ряд проблем из-за перебоев со связью. Но неудачи, с которыми столкнулась российская сторона, "гораздо серьезнее", добавил он.

Что предшествовало

В НАТО отметили важность своевременного предоставления военной помощи Украине. Дело в том, что во время последней встречи руководителей оборонных ведомств стран Альянса представители E5 услышали от Украины четкий план обороны. Военные эксперты НАТО подчеркнули, что своевременная и срочная поддержка нашего государства является ключевым фактором и "укрепления обороноспособности" Украины сейчас, и сдерживания агрессии РФ в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент Украины заявил, что украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо. Именно от наших бойцов зависит мир на европейском континенте.

