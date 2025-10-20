'Вопрос в том, будет ли результат': Каллас назвала возможный визит Путина в Венгрию 'неприятным'

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас резко отреагировала на возможный визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Венгрию, назвав эту перспективу "неприятной". Речь идет о вероятных переговорах в Будапеште, где, по словам президента США Дональда Трампа, он планирует вскоре встретиться с российским лидером для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сообщает Reuters. Перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге Каллас заявила, что Европейский союз положительно оценивает любые усилия, направленные на достижение мира.

При этом она подчеркнула, что без участия президента Украины Владимира Зеленского такие переговоры не могут быть полноценными.

"Америка имеет много возможностей оказать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Если они это сделают, то, конечно, будет хорошо, если Россия прекратит эту войну", — отметила Каллас.

Отдельно она подчеркнула, что сам факт визита Путина в страну — члена ЕС, против которого действует ордер Международного уголовного суда, является проблемным.

"Неприятно видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, может приехать в европейскую страну", – сказала Каллас.

Ранее Венгрия объявила о выходе из юрисдикции МУС, что, вероятно, и делает возможным потенциальный приезд российского президента.

Свою позицию также выразил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который отметил, что для Путина нет места ни в одной европейской столице.

"Единственное место для Путина в Европе — это Гаага перед трибуналом, а не одна из наших столиц", — заявил он.

Кая Каллас также сообщила журналистам, что Европейский союз готовит 19-й пакет санкций против России. По ее словам, принятие документа ожидается на этой неделе, однако не в понедельник.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт на встречу Трампа с российским диктатором Путиным. Президент убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны, и любые решения должны приниматься при участии Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

