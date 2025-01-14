'Вопрос приглашения и вступления в НАТО – разные вещи': Огрызко объяснил нюансы и рассказал, как должна действовать Украина

Даже если Украина получит приглашение на вступление в НАТО, сам процесс присоединения к Североатлантическому альянсу может растянуться на очень долгое время, в том числе и из-за позиции некоторых стран блока. И угрозы Москвы ядерным оружием на фоне требований Кремля не допустить членства Украины в НАТО не имеют ничего общего с заботой о "безопасности" России, так РФ пытается сохранить шансы захватить наше государство полностью.

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Украине на всех уровнях следует приложить максимальные усилия, чтобы это поняли в новой администрации президента США. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он считает, что в случае с Украиной получение приглашения на вступление в НАТО не будет означать, что это вступление состоится в обозримом будущем. Причина заключается, в частности, в позиции таких стран блока как Венгрия, Словакия и Германия, которые боятся начала третьей мировой войны.

"Но это проблема действительно искусственная, потому что почему-то Россия сильно не беспокоилась из-за того, что к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, а общая граница России с Альянсом сразу увеличилась более чем на тысячу километров. И почему-то мировая война не началась. Хотя тот же Санкт- Петербург стал по логике войны предфронтовым городом, когда даже обычная артиллерия его покрывает. Но почему-то в России никто не говорил, что мы начнем использовать ядерное оружие. Хотят, пусть себе и будет. А вот в вопросе Украины почему все сводится к тому, что начнется третья мировая война. А в чем разница подлетного времени с финской границы с подлетным временем, условным подлетным временем, с украинской границы?" – говорит дипломат.

Реальная причина истерик Кремля в вопросе возможного вступления Украины в НАТО заключается не в попытке "защититься" от несуществующих угроз. Москва просто не отказывается от намерения полностью захватить нашу страну, поэтому ей нужно, чтобы Украина была максимально ослаблена и лишена защиты.

"В нашем случае речь не идет ни о какой третьей мировой войне, а лишь о том, что Путину нужно захватить Украину и уничтожить нашу идентичность. Вот собственно банальная логика, которую так же, кстати, нужно объяснять Трампу. Вот на этом примере финско-шведском и украинском. В чем принципиальная разница? Ни в чем. Нет разницы. Потому что это выбор не НАТО, а выбор народов, желающих иметь безопасность от этого угрожающего всем монстра. Но почему-то в одном случае этот монстр говорит "ну хорошо", а в другом "нет, будет мировая война", – отметил Огрызко.

На данный момент донесение этого мнения до новой администрации президента США становится задачей номер один для украинских дипломатов и политиков. И в контактах с администрацией Трампа они, как и осознающие угрозу европейские представители, должны быть как можно более убедительными.

"Под лежащий камень вода, как известно, не течет. Мы должны на всех уровнях, президентском, премьерском, министров, Верховной Раде, общественности, активистов, журналистов работать так, чтобы это наше видение справедливого мира было донесено до наших партнеров. Потому что полумеры – это на самом деле для Путина только приглашение к продолжению агрессии", – убежден Огрызко.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сказал, когда Украина может стать членом НАТО. По его словам, важно "двигаться шаг за шагом" и сконцентрироваться на помощи украинской армии, чтобы Украина могла войти в возможные переговоры с Россией с сильной позицией.

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