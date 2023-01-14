Андрей Илларионов сделал заявление, что Россия в самое ближайшее время будет лезть на Львов. Захватывать Молдову. Некоторые уже истерят. Во-первых, послушайте Илларионова и сделайте наоборот. Во-вторых, все что говорит Илларионов в плане стратегических хотелок Кремля давно известно. Вопрос только есть ресурсы у России на реализацию таких планов? На текущий момент нет. Они Бахмут полгода взять не могут.

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В-третьих, и вот это самое интересное, то, что говорит Илларионов, по неофициальным каналам русские передавали нашим властям. Из этого можно сделать вывод, что у Илларионова те же источники. А это означает, что это ИПСО. Подумайте, какая задача может быть у такого ИПСО? Наверное, заставить перекидывать силы на западную Украину в момент битвы за Соледар и Бахмут, куда русские тащат все, что у них есть. То есть заставить нашу армию оголить фронт. Кому это выгодно? Конечно России.Что делает Илларионов? Работает на Россию. Осознанно. Или неосознанно, но тогда он дурак.

Американцы видят со спутников все передвижения и накопления России в Беларуси. Когда начнётся реальный движ из Беларуси, то нас предупредят.

Вопли Илларионова - это вопли издыхающего либерального лагеря в России, который ФСшники скоро пустят под нож. Потому они ищут способы достичь скорейшего мира. Мир для них - это возможность остаться при делах. Путин же хочет войны до победного конца. Чем дольше война, тем меньше шансы у российских системных либералов остаться у власти. Потому они шлют сигналы по запугиванию Украины.

Впереди 3 решающих месяца. Они будут очень тяжелые. Путин формирует еще одну армию. Она пойдет в новую масштабную атаку. Но мы устоим. Россия идет к новой Цусиме. Мы идём к победе. Мы заплатим за нее огромную цену. Но пока мы едины, то какие бы крысиные методы не применяли россияне, они проиграют. Не Россия решает судьбу Украины. Украина решает судьбу России. Темп задают США. На любую мобилизацию России США ответят расширением военной помощи. Ресурсы США недосягаемы для России. Техника США превосходит технику России. Украинская армия мотивированнее российской. Население Украины мотивированнее российского. Почему Украина должна паниковать из-за управляемой истерики Илларионова? Нет ни одной причины.