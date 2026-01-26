Вооруженные силы Украины являются опорой трансатлантической безопасности, – Порошенко

Петр Порошенко, который принимает участие в заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе, во время выступления подчеркнул, что украинские Вооруженные Силы сейчас являются опорой трансатлантической безопасности.

Слова пятого президента цитирует портал "Евросолидарности".

Порошенко поблагодарил Генсека НАТО Марка Рютте и всех союзников за твердую и непоколебимую поддержку Украины. "Особая благодарность за ваше выступление в Давосе. Во-первых, о прекращении кризиса в Гренландии. И во-вторых, а возможно, и во-первых, вы сказали, что несмотря на важность Гренландии, главная концентрация должна быть на украинском вопросе", – напомнил пятый Президент.

"Поддерживая Украину, теперь каждый понимает, что вы не только помогаете нам, вы инвестируете в собственную безопасность, укрепляя безопасность, а защита Украины — это защита Европы", – сказал Порошенко.

"Если НАТО – это платформа для европейской и трансатлантической безопасности, то Украина – ее опора. НАТО остается самым сильным и самым надежным гарантом безопасности, который существует. Я скептически отношусь к тому, что сейчас у нас есть другие гарантии безопасности, которые мы обсуждаем с 2024 года. Но гарантии безопасности — это лишь переходный период к полноправному членству Украины", – отметил Петр Порошенко.

"Мы не согласны и не принимаем, что россия будет иметь право вето на будущее членство Украины в НАТО. Только Украина и страны-члены, при сильной поддержке Генерального секретаря НАТО.

В этой ситуации я думаю, что Украина может быть самыми большими, профессиональными, надежными европейскими вооруженными силами, и это правда, которую в конце концов поддержит каждая европейская нация", – убежден Петр Порошенко.

"Но НАТО – это не только о безопасности. НАТО – это также о свободе и демократии. А демократия и свобода не существуют по умолчанию, их надо защищать, укреплять, обновлять через общую ответственность. Вот почему мы обязательно должны настаивать после мирного соглашения, а не во время войны, на свободных и честных выборах. Нам нужно поддерживать реформы, включая антикоррупционную реформу, нам нужно защищать права оппозиции. И это мое твердое убеждение", – сказал Петр Порошенко.