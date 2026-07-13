«Волю народа невозможно сломить»: Алиев призвал Украину не мириться с оккупацией своих территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не соглашаться с оккупацией украинских территорий. По его словам, Азербайджан последовательно выступает за суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ Украины.

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Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал во время церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума на тему "Миссия СМИ в укреплении мира: восстановление правды и восстановление доверия". Об этом сообщает Report .

Во время выступления Ильхам Алиев напомнил о рекомендации, которую, по его словам, дал Украине еще в прошлом году. Президент отметил, что Киев не должен соглашаться с потерей своих территорий, несмотря на внешнее давление.

"Я и сегодня подтверждаю свой прошлогодний совет Украине: не соглашайтесь с оккупацией. Мы знаем, что со стороны определенных кругов оказывалось давление с требованием прекратить боевые действия, звучали предложения фактически закрепить оккупацию. Но украинский народ и правительство на это не согласились", — сказал Алиев.

В то же время он отметил, что, по его убеждению, любую войну необходимо прекращать как можно скорее.

"Уже давно следовало осознать, что эту войну нужно немедленно остановить. Конечно, это гуманистическая позиция Азербайджана и моя личная позиция", – заявил президент.

Глава Азербайджана также привёл в качестве примера опыт своей страны, которая, по его словам, долгое время находилась под давлением международных партнёров по вопросу Карабаха. Он рассказал, что во время Второй карабахской войны Азербайджан также призывали прекратить боевые действия после освобождения части территорий, однако власти не отказались от курса на восстановление территориальной целостности.

"Волю народа невозможно сломить. Невозможно сломить волю народа, стремящегося защитить свою независимость и свою идентичность", — подчеркнул Алиев.

Президент также сообщил, что хорошо знаком с позицией президента Украины Владимира Зеленского; в частности, они обсуждали этот вопрос во время встречи в апреле. По словам Алиева, позиция Азербайджана в отношении Украины остается неизменной.

"Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины. Мы выступаем за её суверенитет и неприкосновенность границ. Без согласия народа никакие государственные границы не могут быть изменены", — заявил он.

Алиев добавил, что Азербайджан продолжает оказывать помощь Украине как на государственном уровне, так и со стороны граждан. По его словам, поддержка оказывается искренне, а не ради пиара, а общей целью является помощь стране, территориальная целостность которой была нарушена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита глава государства встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Вместе они подписали шесть документов.

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