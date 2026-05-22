Волкер рассказал, ждать ли Украине изменений после визитов Трампа и Путина в Китай

Недавние визиты американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Китай не принесут существенных изменений Украине в плане войны и ее окончания. Поэтому на эти рабочие поездки президентов не стоит возлагать "никаких надежд".

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Укринформу". Его заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности GLOBSEC.

"Я бы не возлагал на эти визиты никаких надежд", – коротко ответил Волкер.

Китай действует исключительно в собственных интересах

Согласно его оценке, Китай с самого начала не проявлял заинтересованности в войне России против Украины и рассматривал ее как исключительно российский конфликт и проблему для самого Путина. В то же время Пекин как не поддерживал развязывание войны, так и не вмешивался в нее, сосредотачиваясь на собственных региональных интересах.

Сейчас КНР продолжает вести торговлю с обеими сторонами и пользуется возможностью выгодно закупать энергоносители на фоне войны и не планирует более глубокого вовлечения в конфликт.

"Путин, вероятно, захотел назначить свой визит очень быстро после этого, чтобы получить информацию от Си – "о чем вы говорили, что здесь происходит" – с тем, чтобы потом попытаться заключить собственные соглашения с Си, где он может быть "более прокитайским" по сравнению с президентом Трампом", – считает экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Дипломат выразил сомнение, что Китай придает значительный вес ситуации вокруг войны. По его оценке, Пекин действует самостоятельно и руководствуется исключительно собственными интересами.

В то же время в российской позиции относительно посредничества возможны лишь те варианты, которые отвечали бы ее интересам, чего Китай, вероятно, не готов обеспечить.

Позиция США относительно готовности России к переговорам

На вопрос, остаются ли Соединенные Штаты заинтересованными в продолжении роли медиатора, Волкер отметил, что Вашингтон имеет ложное представление о возможных переговорах: там переоценивают готовность России к завершению войны, а также недооценивают ее нежелание идти на уступки и характер режима Путина.

Вместе с тем экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины отметил, что положение Кремля и в дальнейшем будет ухудшаться как на фронте, так и в экономической, финансовой и санкционной сферах, в частности из-за потерь, проблем с экспортом нефти и общего истощения ресурсов.

"И в конце концов Путину понадобится прекращение огня, иначе он не сможет продолжать войну. Поэтому он захочет поставить ее на паузу. И это произойдет, на мой взгляд, как бы само собой: это не будет инициировано США или Китаем. Все просто будет двигаться в этом направлении, и Украина и Россия смогут справиться с этим сами", – сказал Волкер.

Напомним, 13 мая Трамп прибыл с рабочим трехдневным визитом в Китай. В Пекине главы стран провели переговоры, которые длились более двух часов. Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин вслед за президентом США Дональдом Трампом посетил Китай. Главарь Кремля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы узнать позицию китайской политики в отношении Украины.

