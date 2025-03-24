'Войну принесли из России': после обстрела Сум Зеленский напомнил, кого нужно принуждать к миру. Видео

Президент Владимир Зеленский после обстрела российскими оккупационными войсками Сум, в результате чего пострадали 90 человек, в том числе и дети, напомнил, что войну в Украину принесли из России. Именно поэтому ее нужно выталкивать обратно в Россию – давить на россиян, принуждая их к миру.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1125-го дня войны. Президент подчеркнул, что в эпицентре российских обстрелов были жилые дома и школа.

Каждый день начатой Россией войны – это потери, боль и разрушения, которых Украина никогда не хотела.

"Войну принесли из России, и именно в Россию нужно войну выталкивать – именно их нужно принуждать к миру, именно на них нужно давить, чтобы была безопасность. Я благодарю всех, кто нам помогает в этом. Я благодарю всех, кто работает на безопасность Украины, на защиту наших людей, на защиту наших городов", – сказал он.

Подводя итоги дня, президент сообщил, что провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой в частности, обсуждали изменения в подготовке военных Сил обороны и внедрение современных методик. Кроме того, говорили о программах тренировок, психологической поддержке, информационном обеспечении, о работе с партнерами.

Зеленский анонсировал, что программы с контрактом 18-24 будут расширены – на это есть запрос бригад. В Украине будет больше подразделений, которые смогут принять молодых добровольцев.

"Этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников. Все эффективные подразделения в Силах обороны должны получить все возможности развиваться и увеличивать потенциал нашего государства, нашей устойчивости", – рассказал он.

Глава государства также прокомментировал встречу украинской делегации с представителями Соединенных Штатов Америки в Саудовской Аравии.

"Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны – с представителями России. После того – снова встреча украинской и американской команд. Я ожидаю также и новый доклад. Нам нужно движение к реальному миру, к гарантированной безопасности. И это нам нужно всем: в Украине, в Европе, в Америке, всем в мире, который хочет покоя в международных отношениях. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром", – отметил президент.

Для того, чтобы привлечь Россию к миру, нужны сильные вещи и сильные шаги. Украина, по словам Зеленского, готова поддерживать каждую сильную инициативу, которая сделает дипломатию более результативной, а это значит, нужно давлением принуждать Россию к желанию закончить войну.

"И это санкции. И это поддержка Украины. И это международная координация. Мы готовим на эту неделю и предметную работу с нашими европейскими партнерами ради конкретных шагов безопасности – общих шагов безопасности. Значительная часть Европы готова к конкретной работе безопасности, и это очень хорошо. Я благодарю всех, кто с Украиной!" – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России около 14 часов в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школу, ранения получили 88 человек, среди которых 17 детей.

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