Все войны заканчиваются переговорами – это утверждение после российского вторжения 24 февраля вдруг стало аксиомой и банальностью, вопреки тому, что оно ложно. Не все и не всегда.

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Римляне без всяких переговоров сравняли Карфаген с землёй и засыпали место, где он стоял солью. Война Александра Македонского с Персидской империей Дария закончилась тоже без переговоров. Империя Дария была просто оккупирована и на семь лет присоединена к Греко-македонскому царству, а после смерти Александра разделена его сподвижниками. В 1477 г. Луи XI, коронованный с подачи Жанны Д'Арк, захватил часть владений герцога бургундского Карла Смелого после его гибели в битве при Нанси со швейцарцами, которых финансировал. Захватил без всяких переговоров с его дочерью Марией, жившей во Фландрии и вопреки её протестам. Луи XI назвал этот захват земель и их раздел с австрийцами защитой интересов Марии, но захватить Фландрию и Марию не рискнул. Список можно продолжить.

В более близкие времен вторая мировая война закончилась капитуляцией Германии, а не переговорами с ней. Антигитлеровская коалиция в ночь с 7 на 8 мая просто продиктовала условия сдачи немецкой армии и роспуска её правительства. Без переговоров закончились советско-афганская война 1979-1989 гг. и китайско-вьетнамская война 1979 г. Новый виток в 1946-1950 г. в гражданской войне в Китае, шедшей с перерывами с 1927 г., тоже закончился без переговоров между коммунистами и националистами. В итоге Пекин и Тайбэй до сих пор спорят, кто из них настоящий Китай.

Война в Заливе 1990-1991 г. тоже закончилась без переговоров ООН с Хусейном. Она закончилась тем, что Хусейн без всяких переговоров и условий объявил 28 февраля 1991 г. о своей капитуляции и признании всех резолюций ООН по Кувейту, принятых ещё в августе 1990 г., в том числе с требованием немедленно вывести войска Ирака. Перед этим Хусейн 26 февраля поздравил по радио иракцев с победой над войсками ООН, но заметил, что армия ушла из Кувейта, чтобы улучшить свои позиции. Через 48 часов всё то же радио сообщило о капитуляции. Подписание бумаг о капитуляции произошло 3 марта на иракской авиабазе Сафван, занятой войсками ООН. Вторая война Коалиции с Хусейном в 2003 г. закончилась для него тоже капитуляцией без всяких переговоров.

Хусейн, как и путин, сначала тоже рассказывал полгода ООН, что вывести войска из Кувейта он не может, поскольку кувейтцы сами на пятый день оккупации пришли к нему с просьбой принять их в состав Ирака, так как давно об этом мечтали. Хусейн, как и путин, тоже рассказывал, что изменить уже ничего нельзя, так как в конституции Ирака записано, что Кувейт – это его девятнадцатая провинция, а конституция – это воля народа и он против народа не пойдёт. Тем более, что это воля не только иракского, но и кувейтского народа.

Так что, не все войны непременно заканчиваются переговорами. Многие заканчиваются капитуляциями. Статистика, сколько войн закончилось переговорами, сколько капитуляцией, а сколько закончилось другими способами, вряд ли существует.

Отсутствие статистики и небрежное обращение с фактами – первая причина появления ложного утверждения, что все войны обязательно заканчиваются переговорами. Вторая причина – желание Москвы побыстрее их начать, которое у неё появилось уже 27 февраля, когда она поняла, что вторжение в Украину пошло не по плану и Киев захватить не удаётся. Тогда в Кремле впали в растерянность и стали требовать переговоров, на которых Украина отдаст РФ около 18% своей территории, чтобы на этом пока закончить войну. Именно пока, так как бывают затяжные войны, о которых сложно сказать закончились они уже или ещё нет.

Самый популярный пример – Столетняя война, которая шла между Англий и Францией и их союзниками. В учебниках и справочниках традиционно пишут для упрощения, что она началась в 1337 г. и закончилась в 1453 г. Но историки давно заявляют: она закончилась на двести лет позже – в 1628 г., когда кардинал Ришелье отбил у англичан и гугенотов порт Ла-Рошель и вернул его под суверенитет Франции. Так что, её можно называть Трёхсотлетней, а не Столетней. Столетней её назвали сначала лишь потому, что в 1453 г. никто не предвидел, что в 1558 г. французы вернут себе порт Кале, а в 1628 г. Ла-Рошель. Так как за двести лет все привыкли называть её Столетней, то эта традиция сохранилась, но даже продвинутые школьные учителя в СССР уточняли, что реально эта война закончилась в 1628 г. Тем, кто жил между 1337 и 1453 г. и в голову не приходило, что они живут в Столетнюю войну, так как до её завершения оставалось несколько десятилетий.

Другой пример затяжной войны – три Пунические войны между Римом и Карфагеном, шедшие в общей сложности 118 лет. Притом, что по сути это была одна война, которая закончилась не переговорами, и даже не капитуляцией, а полной ликвидацией Карфагена.

Современная российско-украинская война тоже как минимум продолжение войны 1918-1921 г. между РСФСР и УНР. Более объективно она идёт с Конотопской битвы 1659 г. Её можно считать и очень длинной волной от революции 1648 г. как попытки украинцев создать более демократическое государство, чем то, каким была Речь Посполитая, так как изнутри за пять лет демократизировать её не удалось. Так что, это не первое столкновение украинской демократии с московским авторитаризмом.

В историософском контексте текущую российско-украинскую войну можно назвать также Европейской реконкистой. То есть, возвратом европейцами своих земель, права на жизнь и свобод, которых Московия с 1487 г. пытается их лишить. Великое княжество Московское в 1480 г. откололось от Золотой орды после стояния на Угре и уже с 1487 г. её правитель Иван Первый или Третий, в зависимости как считать, начал поход на запад с Пограничной войны с Великим княжеством Литовский и московско-новгородской войны 1477-1478 г. Вся история Московии-России дальнейшем – это её попытки завоевать и подчинить европейцев любым методами. Нынешняя российско-украинская война, начатая РФ 20 февраля 2014 г. с захвата Крыма, – очередная такая попытка с применением относительно новых методов.

Москва официально объявила о начале нового витка в этой многовековой войне, выдвинув 17 декабря 2021 г. ультиматумы к НАТО: никогда не принимать в него Украину и отказаться защищать те страны, которые вступили в Альянс после 1997 г. Первой именно сама Москва заговорила о войне Запада с Востоком. Осенью 2022 г. она вошла в раж и заговорила ещё и о войне "глобального Юга" с Западом.

Все такие нарративы о войне Запада, Востока и Юга – это не только признание Москвой факта своей 500-летней экспансии в Европу, но и попытка найти для неё каждый раз новое идеологическое обоснование. Москва не может признать, что это она хочет захватить Европу, а не наоборот. Поэтому Москва в очередной раз создаёт ложные понятия и смыслы, а затем сама оперирует этими конструкциями и стремится навязывает их всем. Если на начальных этапах Москва использовала для оправдания своей экспансии нарративы об "истинной вере", династические притязания Рюриковичей на Киев и другие конструкции вплоть до переделки под себя марксизма, то после краха СССР с его коммунистической идеологии их применение стало неэффективным. Поэтому она сооружает новые конструкты из войны Запада, Востока и Юга, при неизвестно куда девшемся Севере, и так далее, вплоть до секса.

Комично, но секс стал активным и, похоже, последним "идейным" доводом Москвы для оправдания её экспансии. Из отказа Европы от регулирования государством секса Москва создала для себя оправдание массовых убийств украинцев и угроз отправить Британию на дно морское. Госдума в 2020 г. записала в конституции РФ, что брак – это исключительно секс между мужчиной и женщиной. Осталось лишь внести в конституцию РФ список поз, одобренных государством, объявить "Камасутру" экстремистской литературой и создать в ФСБ спецподразделение по борьбе с сексуальным экстремизмом и его пропагандой.

Государства Европы, несмотря на постоянное военное давление Московии, никогда не составляли общий план ни реконкисты, ни тем более завоевания РФ. Если бы такой план существовал, например, у Алена Даллеса, первого директора ЦРУ, то при наличии у США ядерных бомб и их отсутствии у СССР, его реализовали бы ещё в 1950-ые. Но план Даллеса появился только в конце 1980-ых и в умах советских идеологов.

До этого противостояние Московии и избавление от её ига было проблемой прифронтовых государств или завоёванных ею народам. Сильные государства – Великобритания и Франция в XIX в. сочувствовали восстаниям поляков, но не оказывали им реальной помощи. Другие государства не делали и этого. Европа и Америка настолько были заняты собой, что никак не отреагировали на геноцид украинцев и Голодомор. После начала второй мировой войны и вовсе никому не было дела до массовых депортаций Москвой латышей, литовцев и эстонцев. Даже латиноамериканцам, которые в войне не участвовали. Системный подход к российской угрозе стал формироваться только с созданием НАТО. Его создание и было первым ответом на угрозу. До НАТО европейцы обычно стремились использовать Московию как союзника в своих междоусобных войнах. Начали с использования Московии против Швеции, а пришли к союзу Гитлера и Сталина против демократии.

Но НАТО избрало стратегию глухой обороны, а не реконкисты. Самый известный пример агрессивности НАТО – это речь Джорджа Буша 1 августа 1991 г. в Киеве с предостережением украинцам от "самоубийственного национализма", произнесенная за три недели до распада СССР. Европейцы в 1991 г., в отличие от США, смотрели на возможный распад СССР уже иначе.

Европа и США около 200 лет исходили из того, что Московия-Россия раньше или позже, мытьём или катаньем, но цивилизуется. Поэтому свою задачу они видели в том, чтобы лишь всячески стимулировать и поддерживать такие тенденции в ней. Сначала они поддерживали европейский выбор царя Петра, затем позитивно относились к немке Екатерине ІІ, которой Англия помогла стать самодержицей, и в которой быстро разочаровалась. После Крымской войны не загнали под санкции, а делились технологиями и одобряли европейские реформы Александра II. Во Франции и Великобритании полагали, что в результате Крымской войны смогли направить Российскую империю вслед за Османской по пути реформ.

В США падение самодержавия в феврале 1917 г. восприняли как огромный прогресс и к перевороту большевиков отнеслись в целом благожелательно, так как ошибочно считали их просто радикальными демократами. Собственно, сами большевики долго себя именно так и позиционировали. Только после переворота Ленин признался, что они не социал-демократы, а коммунисты, но тогда мало кто понимал, что это значит. После 1991 г. Европа и Америка были в восторге от европейского выбора Ельцины, а в феврале 2009 г. Барак Обама простил Москве вторжение в Грузию и объявил о "перезагрузке" с надеждой сохранить европейский выбор РФ. Даже после аннексии Крыма сохранялась иллюзия или надежда, что санкциями и "Северным потоком-2" со временем всё можно будет исправить. Это надежда умерла после вторжения 24 февраля, а когда РФ в сентябре взорвала трубы "Северного потока" и начала акцию "Заморозь Европу", то умерла даже иллюзия.

Ядерный шантаж, нарративы про войну "глобального Юга", ракетный террор по городам Украины и другие дикие выходки Москвы вынуждают, прежде всего, Европу пересмотреть свое отношение к проблеме "россия". Необходимо поставить окончательно точку не только в нынешней российско-украинской войне, но и экспансии Московии на запад, идущей с 1487 г. Заниматься этим придётся именно Европе, если она не хочет, чтобы Швейцарию и Австрию обозначали на карте как новый субъект РФ – Альпийский край.

Москва уже ввела название Псковско-Чудское озеро. Если РФ сохранится ещё двадцать лет, то в её школах будут изучать битву Александра Невского на Псковском, а не на Чудском озере, и эстонцы, летописная чудь, исчезнут также бесследно, как и весь. Исчезнут, притом, что чудь, весь, словене, пришедшие на Новгородчину из польского Поморья, и какая-то часть кривичей, предков литвинов-белорусов, были теми, кто призвал Рюрика с братьями и создал государство с центром в Ладоге. Ни один рус в создателях "русского государства" летописью не упомянут. Так что, эстонцы и поляки, как соавторы Ладожского проекта с датчанином и варягом Рюриком-Рёриком, имеют все права на закрытие его продолжения в виде РФ. Иначе будет как с условными китайцами, которым их первый император Цинь Шихуанди так стёр национальную память, что о том, что было до него догадываются только археологи.

Поэтому сейчас вполне логично говорить о Европейской реконкисте. При чём не только о территориальной, но и социально-политической или если обобщённо, то о цивилизационной. В Кремле прекрасно осознают в чём суть, так сказать, наших разногласий. Поэтому Кремль периодически что-то выкрикивает о некой особой советской или российской цивилизации, а путин нервно бормочет, что ему не нужен мир, где не будет россии. Миру, или всесвіту, как это понятие более точно передаёт украинский язык, кровожадная химера "Россия" тоже не нужна, исходя из 500 лет опыта знакомства с ней. Поэтому следует ответить путину и его шайке взаимностью, и отправить РФ у Вирій. Смысл украинского слова "Вирій" можно на языке программирования описать как место хранения ужатых и заархивированных файлов, которыми очень редко пользуются где-то в удалённом "облаке".

В таком историческом контексте текущая российско-украинская война завершится не переговорами, и даже не капитуляцией РФ, а её ликвидацией с глубоким архивированием в "облако", если продолжить аналогию с компьютерными технологиями. Выстраемые сейчас сложные переговорные комбинации с участием Макрона, Си Цзиньпина, Лулу да Силвы, Орбана, Папы Римского Франциска с секретной миссией и другими их участниками – это лишь один из путей к архивации РФ. Причём не главный и не единственный.