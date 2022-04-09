Из книги Джорджа Фридмана "Следующие 100 лет" (издана в 2008 г.):

"После усиления России и её реваншистских амбиций после 2015 года и превращения России в главную мировую проблему, на фоне возрастающих внутренних массовых протестов в стране, Россия предпримет попытку реванша за поражение в холодной войне, постаравшись восстановить свою сферу влияния и пойдя на новую конфронтацию с США. Россия подчинит Беларусь, а затем попытается захватить и Украину…

Эскалируя дальше, страны Балтии, пытаясь играть на разногласиях в НАТО и в Евросоюзе… Великие державы будут относится к России пренебрежительно.

Видео дня

Россия обязательно попытается вновь установить свои порядки, а США обязательно попытаются этому помешать. Но в конечном счете Россия не сможет победить. Ее глубокие внутренние проблемы, стремительно сокращающееся население и плохая инфраструктура в итоге делают надежды России на долговременное существование призрачными.

И вторая холодная война, не такая страшная и гораздо менее глобальная, чем первая, закончится схожим образом — падением России. Развязанная Россией война в Восточной Европе в начале 2020-х годов станет первым геополитическим потрясением 21-го века в мире и приведёт к ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ распаду России в первой половине 2020-х годов…

Рухнет военная мощь России… В итоге разрушительной войны, бедности, коллапса инфраструктуры, усилий США по изоляции России, и нарастающих внутренних протестов, Россия в итоге распадётся на некоторое количество государств в первой половине 2020-х годов - и больше не вернётся уже в сферу мировой политики и истории, как не вернулась после поражения сто лет назад и распада Оттоманская империя. ...

В середине столетия на авансцену выйдут другие страны, о которых сейчас не думают как о сверхдержавах. Это Япония, Турция и Польша…"

(Джордж Фридман - американский политолог, основатель частной разведывательно-аналитической организации "Стрэтфор". Родился в 1949 г. в Будапештe в еврейской семье, пережившей Холокост).