'Война сейчас в худшей точке': в Турции снова заговорили о переговорах Украины и РФ

Сейчас российско-украинская война проходит свою "худшую точку": и агрессор, и жертва нападения сконцентрировались на уничтожении вражеской транспортной инфраструктуры и энергетики. Однако эта война также в конце концов завершится переговорами.

И оптимальным местом для их проведения является Турция. По крайней мере в этом убежден глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, такое заявление он сделал в интервью A Haber.

Что сказал глава МИД Турции

Фидан подчеркнул, что на четвертом году войны в Европе ее глобальное влияние "глубоко ощущается". Поэтому весь континент заинтересован, чтобы боевые действия наконец прекратились. Однако, считает он, этого можно достичь исключительно путем переговоров.

"Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", – поделился собственным видением текущего этапа российско-украинской войны глава МИД Турции.

Фидан акцентировал внимание на том, что российские "достижения" на фронте стоили ВС РФ и России в целом огромных потерь. Поэтому Москве пора задуматься о мире.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также видит "проблему" в вопросе завершения войны. Она, мол, заключается в том, что ни одна из сторон "не может открыто заявить о желании переговоров", ведь "не хочет казаться слабой в глазах другой".

"Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти в других местах, но я верю, что этот мир точно наступит", – подчеркнул Фидан.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне секретарь СНБО Рустем Умеров после визита в Турцию, заявил, что Украина и РФ снова проведут обмен пленными. Сейчас ожидается, что наше государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.