'Война должна закончиться': президент Финляндии призвал США и ЕС к более сильным санкциям против России

Президент Финляндии Александр Стубб 4 июня провел телефонные разговоры с президентами Украины и США Владимиром Зеленским. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты и Европа должны усилить санкционное давление на страну-агрессора Россию.

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Об этом Стубб написал в соцсети Х. "Нужны более сильные санкции как со стороны Конгресса США, так и со стороны Европейского Союза, чтобы оказать давление на Россию", – отметил он.

Глава государства поблагодарил американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя за их работу в этом направлении.

Стубб подчеркнул, что Европа остается единой, поскольку Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины.

"Война должна закончиться. Украина была конструктивной в переговорах... Наше тесное сотрудничество между членами и партнерами Альянса будет продолжаться", – написал президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат по давлению на Россию, которая продолжает войну в Украине.

По словам Зеленского, американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, глава нашего государства отметил, что американский Сенат готов ввести санкции против России. Но важно, чтобы дальнейшие меры давления на страну-агрессора поддержал президент Дональд Трамп.

Тем временем в Белом доме заверили, что Трамп в случае необходимости готов применить новые ограничения. Однако пока он сохраняет санкции как инструмент в своем арсенале.

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