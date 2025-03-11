Воевавший за Украину брат Вэнса объяснил, почему Россия является угрозой для США и чем может обернуться снятие с нее санкций. Видео

Нейт Вэнс, который является двоюродным братом вице-президента США Джей Ди Вэнса и три года воевал за Украину, предупредил об угрозе, которую представляет Россия не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Он считает, что любые уступки Кремлю позволят ему только перегруппироваться, модернизировать армию и вернуться с новыми силами.

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Об этом он рассказал в эфире американского телеканала CNN. Нейт отметил, что Россия, усвоившая уроки современного боя, представляет серьезную проблему для будущего США и всего мира.

По его словам, если России будут сделаны существенные уступки посредством прекращения огня, это может быть расценено как ее победа.

''И концепция империалистической, агрессивной, модернизированной военной России, усвоившей уроки современного боя, проблематична для нашего будущего. И если россиянам предоставят значительные уступки в прекращении огня, они расценят это как своеобразную победу. Но они считают, что они еще не закончили. Для них это просто шанс перегруппироваться, построить, улучшиться и модернизироваться, и они вернутся. И когда они вернутся, они будут большей проблемой, чем сейчас. Сейчас они слабее, чем когда-либо. Как только начнется прекращение огня, они сразу начнут усиливаться и с каждым днем ​​будут усиливаться. Итак, как это закончится, важно'', – сказал Нейт.

Стоит отметить, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нейт Вэнс, присоединился к украинскому войску как доброволец после начала полномасштабного вторжения и служил в составе батальона "Волки да Винчи".

47-летний техасец провел в Украине три года, из которых два с половиной – на фронте. Нейт участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он ушел из войска в начале января, незадолго до инаугурации своего двоюродного брата в должности вице-президента.

Напомним, что Джей Ди Вэнс пожаловался на протестующих, которые 8 марта собрались неподалеку от места его проживания на митинг в поддержку Украины, и назвал их поведение "неприязненным". Он заявил, что возгласами "Слава Украине!" протестующие испугали его трехлетнюю дочь, и грубо обозвал их из-за "преследования ребенка в рамках политического протеста".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вэнс назвал "лучшую гарантию безопасности" для Украины от США. По его словам, ею является предоставление Штатам "экономической выгоды" в Украине. Поэтому Вэнс надеется, что Украина таки подпишет соглашение об ископаемых.

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