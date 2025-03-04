'Вот в чем дело': Вэнс назвал 'лучшую гарантию безопасности' для Украины от США и вспомнил Байдена. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс продолжает надеяться, что Украина подпишет с США соглашение о ископаемых. Дать команде Дональда Трампа "экономическую выгоду" он назвал "лучшей гарантией безопасности" для нашего государства.

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При этом не смог Вэнс удержаться от уже традиционных нападок на предыдущую администрацию президента США Джо Байдена, а также от претензий в адрес президента Украины Владимира Зеленского, "оскорбившего" Трампа, без чего с недавних пор не обходится практически ни одно заявление американских чиновников. Такие заявления Вэнс сделал в эфире консервативного телеканала Fox News.

Так, Вэнс снова обвинил администрацию Байдена в том, что США, являющиеся одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, оказывали помощь государству, ставшему жертвой агрессивного полномасштабного нападения России. При этом российско-украинская война в его понимании – это "конфликт", в котором, судя по риторике нынешних представителей власти в США, нет очевидных виновников.

"И вот в чем дело. Когда вы говорите с представителями администрации Байдена в частном порядке – это еще один пример ужасной ситуации. Когда вы спрашиваете их, какой был план? Мы собираемся потратить десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов в Украине, какой у вас план? И они честно сказали нам: мы просто будем пересылать им оружие столько, сколько сможем. И будем надеяться, что, в конце концов, они смогут переломить ситуацию. Надежда – это не стратегия. Выбрасывать деньги и боеприпасы на ужасный конфликт – это не стратегия. Единственный парень, имеющий стратегию – это президент Соединенных Штатов, и все должны следовать его примеру", – заявил Вэнс.

В чем заключается эта загадочная стратегия, которая по сей день проявляется в давлении на союзника, подвергшегося нападению и реверансах в адрес агрессора без выдвижения к нему никаких требований, Вэнс не рассказал. А интервьюера это, похоже, и не интересовало, потому вместо уточнения он взялся расписывать, какие же невероятные преимущества принесет Украине согласие отдать свои ископаемые США.

Так, интервьюер взялся рассказывать, как его "пугает" Зеленский, заявивший, что скорое завершение войны невозможно. По его словам, спасение Украины якобы заключается в том, чтобы заключить соглашение с США по ископаемым, потому что, мол, это позволит восстановить страну после прекращения огня, получить "мощное присутствие США, и, возможно, также европейских войск".

И Вэнс тут же подхватил этот "острый" вопрос, взявшись развивать тему и попутно снова напомнив, как сильно в Белом доме обиделись на Зеленского за ненадлежащую, с точки зрения вице-президента США, почтительность.

"Да, это важная его (соглашения. – Ред.) часть. И президент это знает. Посмотрите, если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы действительно хотите гарантировать, что Владимир Путин снова не вторгнется в Украину, лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины. Гарантией безопасности, а также экономической гарантией восстановления Украины и обеспечения того, чтобы Америка имела долгосрочный интерес. Вы не сделаете этого, если придете в Овальный кабинет, будете оскорблять президента и отказываться выполнять его план мира", – отметил Вэнс.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп приостановил военную помощь Украине. В частности, по первым сообщениям, это коснется и поставок ракет для систем ПВО Patriot.

В издании The Economist уже прогнозируют: это приведет к тому, что большая часть Украины испытает разрушения на уровне тех, которые уже испытал Харьков. Это происходит на фоне того, что едва ли не каждое заявление по поводу российско-украинской войны Трамп начинает с демонстративных заявлений о том, как ему жаль "миллионы в убитых в этой ужасной войне".

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