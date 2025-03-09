Вэнс пожаловался, что протестующие кричали 'Слава Украине', когда он гулял с 3-летней дочерью

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался на протестующих, собравшихся неподалеку от места его проживания на митинг в поддержку Украины. Он заявил, что возгласами "Слава Украине" протестующие испугали его трехлетнюю дочь и грубо обозвал их из-за "преследования ребенка в рамках политического протеста".

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Об этом Вэнс написал в своем аккаунте в сети Х. Впрочем, другие пользователи соцсети в комментариях заподозрили соратника Дональда Трампа во лжи с целью вызвать негативное отношение к украинцам.

По версии Вэнса, когда он 8 марта вышел на прогулку с дочерью, "группа протестующих с криками "Слава Украине" ходила за нами, моя дочь становилась все более тревожной и испуганной". Так что Вэнс, по его словам, поговорил с протестующими.

"Это был в основном уважительный разговор, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы дерьмо", – безапелляционно заявил Вэнс.

Правда, в комментариях его упрекнули во лжи. Пользователи публиковали видео упомянутого протеста на улице, где живет Вэнс – и выяснилось, что находились люди вдали от дома вице-президента. Преследовать его они не смогли бы физически, ведь улица была перекрыта полицейскими, которые не пропускали никого, кто мог бы изъявить желание пройти через "кордон".

Также немало комментаторов напомнили Вэнсу, что пророссийские решения команды Трампа, в которую входит и он, привели к тому, что украинские дети (в том числе и трехлетние, как дочь Вэнса), ныне поставлены под угрозу гибели от российских ударов гораздо больше, чем это было еще недавно.

Напомним, ранее Вэнс назвал "лучшую гарантию безопасности" для Украины от США. По его словам, ею является предоставление Штатам "экономической выгоды" в Украине. Поэтому Вэнс надеется, что Украина все-таки подпишет соглашение о ископаемых.

То же, что при президентстве Джо Байдена США в качестве гаранта по Будапештскому меморандуму оказывали помощь Украине, которая стала жертвой агрессии РФ, по мнению Вэнса, не является "стратегией". "Стратегию", по его словам, имеет только Трамп.

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