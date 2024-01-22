Военные не могут обеспечить мобилизацию политически: нардеп объяснил, почему закон об электронных реестрах работать не будет

Военные политически не могут обеспечить мобилизацию в Украине, потому что прежде всего должны воевать. А принятый депутатами Верховной Рады закон об электронных реестрах военнообязанных не будет работать, поскольку не определено, кто ответственен за эти реестры.

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Такое мнение высказал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в еженедельном выпуске на своем YouTube-канале. Он отметил, что Кабмин до сих пор не представил доработанной версии законопроекта о мобилизации, однако депутаты рассмотрели закон об электронных реестрах.

"Идея создания реестра в том, чтобы участники боевых действий долго не бегали за справками, доказывая, что действительно воевали, а могли быстро через электронную систему это сделать. Завершилось другим: решили сделать специальные реестры как военнослужащих, так и военнообязанных, внести в их все данные о близких и дальних родственниках, о судимости, об имуществе для того, чтобы потом с помощью этих электронных реестров можно было легко контролировать всех и призывать на военную службу того, кто нужен", – рассказал Княжицкий.

Он добавил, что с одной стороны это позитивный момент, поскольку "нашим постсоветским военкоматам, которые сейчас мы называем ТЦК, очень сложно найти людей", которые не живут по месту регистрации и которым невозможно вручить повестку, потому что "неизвестно, где их искать".

Чтобы мобилизовать, нужно все упорядочить, отметил Княжицкий. При этом он добавил, что для работы электронных реестров можно было не принимать специальный закон:

"У нас существует законодательство о государственных реестрах, и можно было на его основе сделать постановление Кабинета министров, которым ввести соответствующий порядок ведения реестров как военнослужащих, так и военнообязанных. Сделать это быстро, профессионально, в один день. Собственно, так и сделали в Польше, когда министр обороны увеличил ответственность за неявку в часть во время военного положения или мобилизации тех, кто обязан это делать. Поляки не писали специальный закон, даже распоряжения Кабмина не издавали: это было сделано решением министра обороны".

По словам Княжицкого, в Украине, чтобы внести даже минимальное изменение, обязательно нужно решение парламента, потому что "каждый боится взять на себя ответственность".

"Президент боится говорить о мобилизации, потому что это непопулярно. Кабинет министров тоже боится говорить о мобилизации, чтобы его в этом не обвинили. Военные говорят о мобилизации, но не могут обеспечить это политически, потому что их дело воевать. И таким образом, никто в стране не занимается важными вещами, потому что это сложно и требует ответственности", – считает нардеп.

По мнению Княжицкого, в итоге принятый Радой закон об электронных реестрах не будет работать.

"Намного легче заниматься пиаром и прокричать, что мы приняли новый закон о реестрах, а этот закон в результате работать не будет, поскольку не определено, кто ответственен за реестры, кто будет их вести… И завершится все это тем, что первый попавшийся, неудовлетворенный мобилизацией благодаря реестру, подаст в суд на то, что кто-то ненадлежащий этот реестр вел и отменит как сам закон, так и реестр, так и собственный призыв. Итак, в очередной раз видим имитацию, а не качественную работу", – заявил парламентарий.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января депутаты Рады большинством голосов поддержали законопроект №10062 об автоматическом получении статуса УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных. "За" проголосовали 249 народных избранников.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что законопроект №10062 позволит военным ускорить процессы обмена информацией: услуги и процессы для военнослужащих перейдут в удобный цифровой формат.

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