Отож кілька висновків після так званого "перезавантаження" чи "підсилення" Кабінету Міністрів України.

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1. Стратегія і програма дій в умовах воєнного стану.

Уряд, який вже 3 роки працює без легітимної ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, знову буде працювати БЕЗ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ. Тож під яку стратегію та завдання підбиралися нові міністри залишається загадкою для українського суспільства та міжнародних партнерів.

2. Оптимізація урядових структур та скорочення видатків на їх утримання.

Нагадаю, що в лютому 2024 року, тобто 7 місяців тому, керівництво держави публічно пообіцяло суттєво СКОРОТИТИ кількість міністерств та центральних органів виконавчої влади й відповідно - видатків на їх утримання із бюджету.

По факту після так званого "перезавантаження" залишається 19 міністерств та 63 урядові інституції підпорядковані Кабінету Міністрів та міністерствам. Серед них:

25 - Державних служб;

15 - Державних та національних агентств;

11 - ЦОВВ із спеціальним статусом;

4 - Державних інспекцій;

3 - Національних комісій;;

5 - інші ЦОВВ.

Таким чином маємо в системі УРЯДУ - 82 владні ІНСТИТУТИ, які дублюють повноваження один в одного і звісно фінансуються із Державного бюджету воюючої України. Більш за те, депутати анонсують поділ міністерства розвитку громад та територій на дві міністерства. Про чергову зміну назви Міністерства культури просто промовчу і поспівчуваю керівникам закладів культури, які кілька місяців витратять на юридичну роботу по перейменуванню.

Тож, як бачимо, обіцянки влади радикально скоротити урядову бюрократію завершаться її ЗБІЛЬШЕННЯМ.

3. Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі виконавчої влади.

У відповідності із 113 статтею Конституції України Кабінет Міністрів є вищим органом у системі виконавчої влади. Він ПІДКОНТРОЛЬНИЙ і ПІДЗВІТНИЙ Верховній Раді та лише ВІДПОВІДАЛЬНИЙ перед Президентом. З огляду на те, як підбиралися кандидатури міністрів, як "звітували" колишні посадовці та обиралися нинішні, Уряд і надалі діятиме у НЕКОНСТИТУЦІЙНИЙ спосіб, як інституція підзвітна та підконтрольна Президенту, точніше його Офісу.

Нагадаю також депутатам, урядовцям та чиновникам офісу Президента, що у відповідності із приписами статті 26 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" відносини Уряду та Офісу Президента вміщаються у двох абзацах:

- секретаріат Кабінету Міністрів (зауважте не УРЯД) відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України (це і про офіс Президента), надає їм інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за ПОГОДЖЕННЯМ із Премʼєр-міністром України можуть включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах.

Аналізувати кадрові рішення щодо нових і оновлених віце-премʼєр-міністрів та міністрів не має жодного сенсу, оскільки, як випливає із мого попереднього аналізу, у воюючій Україні й надалі працюватиме Уряд при офісі Президента.

А на появу нового, професійного і самостійного ВОЄННОГО УРЯДУ УКРАЇНИ народу і міжнародних партнерам доведеться знову ПОЧЕКАТИ!