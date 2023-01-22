В Конгрессе США просят отправить в Украину хотя бы один танк Abrams, чтобы дать стимул Германии – ABC News

Конгрессмен-республиканец Майкл МакКол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США, считает, что Вашингтону следует отправить в Украину хотя бы один танк M1 Abrams. Включение в военную помощь танков американского производства могло бы, по его мнению, повлиять на Германию.

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МакКол озвучил свои размышления в эфире программы This Week на телеканале ABC. Представитель штата Техас предположил: после поставок Силам обороны M1 Abrams власти ФРГ могли бы разрешить передачу своих собственных Leopard.

"Если бы мы объявили, что собираемся предоставить танки Abrams, только один… Я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем на себя инициативу. Тогда они поставили бы танки Leopard. И помните, есть около 10 стран, у которых есть Leopard, но им нужно, чтобы Германия подписала контракт", – отметил конгрессмен.

Он не исключает, что россияне могут предпринять новую попытку зимнего наступления на Украину. Поэтому политик выступает за расширение военной поддержки нашей страны.

"Им [украинцам] нужны эти танки на восточном фланге на Донбассе. Им также нужны ATACMS, артиллерия дальнего действия, чтобы поразить Крым, где находятся иранские беспилотники", – сказал МакКол.

Как известно, немецкие Leopard используются в нескольких странах Европы, но для их реэкспорта в Украину требуется разрешение Берлина. Ранее в США заявляли, что американские Abrams не подходят для ведения боевых действий Силами обороны Украины, поскольку эта техника нуждается в обширном техническом обслуживании и использует очень много топлива.

Вместо этого Соединенные Штаты хотят отправить Украине значительное количество бронетехники.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать решению Польши отправить танки Leopard 2 в Украину. Однако, утверждает она, пока такой запрос от Варшавы не поступал.

– Тем временем глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что в их стране в ближайшее время начнут обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard.

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