Глава Европарламента заявила, что следующим шагом в поддержке Украины должно стать предоставление истребителей

Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила за передачу странами ЕС истребителей для Украины, как и другой военной техники, необходимой для защиты от неспровоцированной российской агрессии. Он сказала, что украинцы вдохновляют Европу и защищают ее собственными жизнями.

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Соответствующее выступление Метсолы прозвучало перед речью президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля. Онлайн-трансляцию вели украинские и мировые телеканалы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После того, как политики встретили лидера нашей страны бурными аплодисментами, Метсола начала вступительную речь. Она сказала, что приезд главы Украины на саммит, когда российское нападение длится уже почти год, – это историческое событие.

Агрессия России жестокая и незаконная, подчеркнула она. "И во время всего этого ваше лидерство вдохновляло народ", – обратилась председатель ЕП к Зеленскому.

"Бомбы сбрасывают на Украину каждый день, но тем не менее, вы продолжаете выращивать пшеницу, чтобы кормить весь мир. И когда в Турции началось землетрясение, вы прислали туда помощь. Это – настоящий пример солидарности", – сказала она. На этом моменте зал зааплодировал.

Метсола заявила, что будущее Украины – в Европейском Союзе. Она надеется, что процесс присоединения нашей страны к этой организации будет самым быстрым в истории.

"Мы знаем, что те жертвы, на которые идут ваши люди, защищают и Европу... И вы должны победить", – отметила политик.

Она перечислила поддержку, которую оказывают европейские столицы нашей стране, подчеркнув: "И все страны-члены ЕС должны сделать следующий шаг и предоставить истребители и вооружения, которые вам так нужны, чтобы вы продолжали свою борьбу".

Онлайн-трансляция события:

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 февраля президент Зеленский отправился во вторую с начала полномасштабной войны заграничную командировку. Если первая была посвящена США, то сейчас гарант посетил Европу.

– Первой остановкой стала Великобритания, где президент Украины провел переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом. Также Зеленский впервые встретился с королем Британии Чарльзом III.

– Далее глава нашего государства отправился во Францию, где провел встречу с президентом Эммануэлем Макроном. Туда же прибыл немецкий канцлер Олаф Шольц.

– После этого Зеленский приехал в Бельгию, где посетил саммит ЕС по приглашению президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

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