Зеленский впервые встретился с королем Британии Чарльзом III. Видео

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Лондон, Великобритания, прибыл в Букингемский дворец. Там проходят переговоры украинского лидера с королем Британии Чарльзом III.

Видео дня

Видео визита Зеленского опубликовали Telegram-каналы. Первым его приветствовал королевский конюший подполковник Джонни Томпсон, одетый в военную форму.

Напомним: Владимир Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Он провел встречу с премьер-министром государства Риши Сунаком и выступил с обращением к британскому парламенту.

Также у главы государства запланировано посещение украинских военнослужащих, проходящих обучение в Британии.

Во время встречи с премьером Великобритании Зеленский выразил благодарность британскому народу и лично Рише Сунаку за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство является надежным партнером и другом, ставшим одним из мировых лидеров в помощи Украинскому государству.

Кроме того, во время визита Зеленского Британия ввела санкции против кремлевских элит и оборонных организаций. Их активы будут заморожены. В целом ограничения введены против 15 физических и юридических лиц.

"Россия не будет иметь доступа к замороженным нами активам до тех пор, пока раз и навсегда не прекратит представлять угрозу территориальному суверенитету и целостности Украины", – подчеркнул глава Британского МИДа Джеймс Клеверли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что полностью не исключает возможность передачи истребителей Киеву. Он заявил, что постоянно ведет диалог об усилении украинской армии;

– в то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна еще окончательно не решила отправлять ли Украине, борющейся со вторжением России, истребители. Однако он отметил, что считает решение "пока" не отправлять F-16 Киеву правильным.

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