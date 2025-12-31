Во сколько обращение Зеленского на Новый год 2026: точное время
31 декабря президент Владимир Зеленский традиционно поздравит украинцев с праздником – наступлением Нового 2026-го года. Видеообращение начнется перед полуночью, в последние минуты 2025-го.
Средняя продолжительность всех новогодних поздравлений Зеленского, записанных на должности, составляет почти 18 минут. Поэтому ожидать начала новой речи стоит примерно в 23:40 среды, 31 декабря.
Где смотреть обращение президента Украины на Новый год?
Видеоролик будут транслировать одновременно все украинские телеканалы, которые участвуют в марафоне "Єдині новини", а также ряд других.
Трансляцию можно включить и на официальных страницах Зеленского и его Офиса в социальных сетях:
– YouTube-канал ОПУ;
– Facebook-страница Владимира Зеленского;
– Facebook-страница ОПУ;
– Telegram-канал Владимира Зеленского.
Послушать поздравления с праздником можно в эфире украинских радиостанций; текстовая версия впоследствии будет опубликована на сайте главы государства в разделе "Речи и обращения".
Кроме этого, текстовую трансляцию в формате онлайн будет вести наше издание OBOZ.UA.
Напомним: предыдущее новогоднее поздравление от Зеленского длилось 20 минут 43 секунды и было записано на фоне скульптуры "Родины-матери" в Киеве.