Во сколько обращение Зеленского на Новый год 2026: точное время

31 декабря президент Владимир Зеленский традиционно поздравит украинцев с праздником – наступлением Нового 2026-го года. Видеообращение начнется перед полуночью, в последние минуты 2025-го.

Видео дня

Средняя продолжительность всех новогодних поздравлений Зеленского, записанных на должности, составляет почти 18 минут. Поэтому ожидать начала новой речи стоит примерно в 23:40 среды, 31 декабря.

Где смотреть обращение президента Украины на Новый год?

Видеоролик будут транслировать одновременно все украинские телеканалы, которые участвуют в марафоне "Єдині новини", а также ряд других.

Трансляцию можно включить и на официальных страницах Зеленского и его Офиса в социальных сетях:

– YouTube-канал ОПУ;

– Facebook-страница Владимира Зеленского;

– Facebook-страница ОПУ;

– Telegram-канал Владимира Зеленского.

Послушать поздравления с праздником можно в эфире украинских радиостанций; текстовая версия впоследствии будет опубликована на сайте главы государства в разделе "Речи и обращения".

Кроме этого, текстовую трансляцию в формате онлайн будет вести наше издание OBOZ.UA.

Напомним: предыдущее новогоднее поздравление от Зеленского длилось 20 минут 43 секунды и было записано на фоне скульптуры "Родины-матери" в Киеве.