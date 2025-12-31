Поздравление Зеленского с Новым годом 2026: онлайн-трансляция

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступит с праздничным обращением к украинскому народу. Он подведет итоги очередного непростого для нашего государства года, отметит то, чего удалось достичь, и поделится планами на следующий год.

Видео дня

Онлайн-трансляция начнется в 23:40 и закончится в полночь. Выступление покажут в эфире Национального телемарафона "Единые новости" и телеканалов, которые принимают в нем участие, а также ряда других.

В частности, поздравление президента будут транслировать:

– "Суспільне" и его региональные каналы;

– 1+1 Украина;

– 2+2;

– НТН;

– "Новый канал";

– "Эспрессо".

Также поздравление Зеленского с новым 2026 годом будет транслироваться в официальных аккаунтах Офиса президента и главы государства в соцсетях:

– YouTube-канал Офиса президента;

– Facebook-страница Владимира Зеленского;

– Facebook-страница Офиса президента;

– Telegram-канал Владимира Зеленского.

Впоследствии в текстовом виде новогоднее поздравление Зеленского будет опубликовано на сайте главы государства в разделе "Речи и обращения".

Вечером 31 декабря глава государства в своем Telegram-канале опубликовал поздравление с наступающим Новым годом. Он отметил, что проходит еще один год, выборенный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

"Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство.

Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к сообществу и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!" – написал Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!