Во Франции уточнили, когда передадут Украине ''колесные танки'' AMX-10 RC

В минобороны Франции обозначили сроки передачи Украине бронемашин AMX-10 RC, которые еще называют легкими "колесными танками". Париж надеется поставить их Киеву в течение двух месяцев.

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Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, говоря об итогах состоявшегося 12 января телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Его слова процитировало издание Business Recorder.

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10 RC в течение двух месяцев", – сказал глава французского минобороны.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что AMX-10 RC, вопреки сообщениям СМИ, никакой не "колесный танк", ведь такого класса не существует. На самом деле это бронемашины, которые оснащаются 105-миллиметровой пушкой и пулеметом. Он отметил, что во Франции такой техники достаточно, но сейчас неизвестно, в каком количестве ее получит Украина.

Напомним: 4 января президент Франции Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву AMX-10 RC для борьбы с российскими оккупантами.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Франция наконец-то выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, передавая танки западного производства на вооружение ВСУ.

В украинском МИД также отметили, что решение Парижа по поставкам ВСУ такой техники стало революционным. Подробнее о французских AMX-10 RC читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках военной помощи Франция также передаст Украине бронетранспортеры ACMAT Bastion. Зеленский и Макрон достигли соответствующей договоренности в телефонном разговоре.

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