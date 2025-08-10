Вместо санкций – саммит на Аляске: в The Economist проанализировали вероятность мирного соглашения с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявлял 8 августа крайним сроком для России на заключение соглашения о прекращении огня, угрожая санкциями. По мере того, как день клонился к вечеру, казалось, что ультиматум забыт. Только около 18:00 (по Вашингтону) Белый дом анонсировал переговоры Трампа и Владимира Путина на Аляске, конкретные детали которых до сих пор неясны.

В The Economist заявили, что кремлевский диктатор "добился этого дипломатического триумфа, просто умело разыграв свои недавние переговоры с американским посланником". Речь идет о визите в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. 6 августа Уиткофф и Путин обсудили войну в Украине, после чего Соединенные Штаты и Российская Федерация начали планировать саммит лидеров.

"Для Трампа это была привычная схема: жесткая риторика, затем мягкий отход и больше передышки для Кремля", – обратили внимание журналисты.

Какие предложения будут обсуждать Трамп и Путин

Издание со ссылкой на источники заявило, что в преддверии саммита кремлевский диктатор предлагал ограниченное прекращение огня в воздухе и на море. Но, по данным неназванных собеседников, возможен и более радикальный прорыв. Разрабатывается более широкий пакет соглашений, определяющих, как в конечном итоге может выглядеть замораживание конфликта.

Позиции Киева, Москвы и Вашингтона по-прежнему сильно различаются, и существуют сомнения относительно истинных намерений Путина. Продолжаются и российские бомбардировки украинских городов, отметили в The Economist.

В статье сказано, что формулу потенциального мирного соглашения сейчас определить сложно. По всей видимости, существует несколько вариантов текста, которые источники описывают как параллельные работы. Это и вызывает путаницу.

До неожиданного визита Уиткоффа в Москву Украина и Россия "ежедневно обменивались проектами", но переговоры 6 августа изменили характер предложения.

"В ходе трехчасовой встречи с Путиным он [Уиткофф] предложил ему в качестве пряника реинтеграцию России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами. В этот момент, как полагают, Путин сам предложил прекратить боевые действия, если Украина добровольно отступит к административным границам Донецкой и Луганской областей. Это обеспечило бы ему военную победу, которую его собственная армия не смогла добиться за три с половиной года ожесточенных боев", – рассказали в СМИ.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал неприемлемыми предложения уступить земли оккупантам.

Журналистам неясно, согласовывал ли Уиткофф свои предложения с украинскими и даже со своими американскими коллегами. "Один осведомленный источник назвал этот процесс "полным дерьмом", – сообщило издание.

Неразбериха потенциального соглашения отчасти отражает внутреннюю политику администрации Трампа. Ее "хаос, невежество и конфликты" сыграли практически такую же роль в нынешнем положении Украины, как и ситуация на поле боя.

В The Economist указали на то, что в начале второго срока, когда отношения между Трампом и Зеленским были прохладными, "процессом руководил Стив Уиткофф, чей опыт в сфере недвижимости (как и у Трампа) способствовал транзакционному подходу". Он настаивал на перезагрузке отношений с Россией, хотя многие коллеги и считали это наивным.

Позже влияние приобрел другой лагерь во главе с Китом Келлоггом, отставным генералом и нынешним спецпосланником Трампа. Он и его единомышленники больше внимания уделили дипломатии и деталям войны, включая поставки западного оружия и санкции.

"По мере того, как Путин активизировал атаки беспилотников и ракет на украинские города, позиция Трампа ужесточалась и приближалась к позиции Келлогга. Украинский источник сообщил, что последние американские предложения, по всей видимости, представляют собой гибрид двух лагерей", – заявили авторы статьи.

РФ оказалась в выгодном положении

Проведение саммита на Аляске с Трампом – это уже само по себе достижение для Путина, особенно учитывая, что встреча состоится без предварительного четкого обещания положить конец войне. Это, безусловно, ему на руку.

Встреча с главой Белого дома станет самым большим событием для диктатора на международной арене "с момента его катастрофического решения о вторжении в 2022 году".

Журналисты подчеркнули: невозможно узнать, настроен ли Путин на диалог и мир или же он просто подыгрывает Трампу.

Зеленский отметил признаки того, что российский лидер, возможно, "склонен" остановиться, но события на поле боя говорят о неоднозначности. Российские войска продолжают штурмы и обстрелы.

Источник, близкий к военному руководству Украины, сообщил The Economist, что большинство командиров ожидают еще одного года боевых действий. Путин, возможно, даже поверит своим собственным генералам, которые, по некоторым данным, пообещали ему "крах украинской обороны" в течение трех месяцев.

Как писал OBOZ.UA, 9 августа Владимир Зеленский отметил, что Киев, несмотря на всплеск оптимизма в Вашингтоне, не увидел никаких сдвигов в позиции государства-агрессора России в вопросе завершения войны. Москва не хочет прекращать убийства, выдвигает ультиматумы и инвестирует в войну.

