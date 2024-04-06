Вместо лопат мощная техника – стало известно, куда Порошенко привез экскаваторы

Недавно депутаты из "Евросолидарности" побывали на объектах строительства фортификационных сооружений Сумской области у границы с Россией. Ирина Геращенко вспоминает – они были шокированы отсутствием техники и низкими темпами строительства. В разговоре с военными сформировали запрос на необходимое оборудование.

Петр Порошенко, доставивший технику на Сумщину, говорит – задача военных выполнена. Шесть экскаваторов, грузовик, банно-прачечный комплекс, бензопилы, болгарки и другой электроинструмент, оргтехника, маски для сварщиков и даже одноразовая посуда – все это позволит строителям гораздо быстрее, в более комфортных условиях выполнить задание. Пока их главными инструментами были лопаты, которыми копают рвы и траншеи.

Военные строители не скрывают эмоций от полученной техники. "Мы выполняем задания по фортификационным сооружениям в Сумской области. Экскаваторы нам очень нужны. Они нам упростят работу, будем быстрее копать и больше сделаем для обороны нашего государства", – говорит командир сводного подразделения Олег Сомок.

Он объясняет: экскаваторы будут использовать и для подвоза стройматериалов там, где не может проехать другая техника: "для устройства ВОПов, подвоза материалов к ВОПам, потому что мы в таких сложных условиях работаем, что не всегда техникой можем подъехать – только экскаватором". И добавляет: фортификации надо было готовить раньше, ведь речь идет о жизни людей: "будет ли человек в обустроенной позиции стоять, или будет в поле лежать – это разные вещи".

"В Сумской области Вооруженные Силы держат границу. Наша задача – спасти их жизнь от КАБов и артиллерии и защитить украинскую землю от когтей российского диктатора. Поэтому фортификации очень важны. Как на Востоке, где уже работает наша техника, так и на Сумщине, где российская артиллерия и КАБ выжигают целые населенные пункты", – объясняет Петр Порошенко.

"Первые экскаваторы в Сумской области съезжают из лафетов и будут доставлены в зону постройки фортификационных сооружений. Полное обеспечение отдельного инженерного батальона для того, чтобы закрыть границу возможного российского нападения", – говорит Петр Порошенко.

"Это уже вторая поставка тяжелой техники для фортификаций, дальше – больше", – подчеркивает пятый Президент.