Вместе, бок о бок мы должны остановить Путина: Порошенко поддержал Зеленского в вопросе помощи Украине

Петр Порошенко приветствовал визит Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и выразил надежду, что президент Джо Байден также посетит Украину. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно остановить российскую агрессию.

Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала CNN. Он объяснил, почему помощь Украине – это инвестиция в безопасность всего мира.

На вопрос, какая сейчас ситуация на Харьковщине и не пошатнулась ли его вера в победу, Порошенко сказал: "не только я – весь украинский народ, все люди свободного мира не имеют никаких сомнений в нашей победе. Доказательство этого – россия, прилагая все усилия, чтобы получить больше территории, продвигается за два года на один-два километра. Это полностью разрушило все, что планировал путин. Порошенко.

Пятый президент также рассказал о ситуации в районе Волчанска, где он побывал накануне с помощью ВСУ.

"Сейчас этот город такой же известный, как раньше Авдеевка, Бахмут, Буча, Марьинка. Это катастрофа, потому что город полностью разрушен. До войны там проживало около 20 тысяч человек. Сейчас завершается эвакуация людей. Я был в Волчанском районе боевых действий. У меня была встреча с нашими солдатами, и им точно нужно больше ПВО, больше артиллерии, больше систем радиоэлектронной борьбы. . Украина не может сравниться с россией, но вместе – вместе мы обязательно одолим россию", – подчеркнул Порошенко.

Отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на помощь США, о которой просил президент Владимир Зеленский, Порошенко сказал: "Во-первых, я не согласен с тем, что Украина или президент Зеленский просили помощи. Это не помощь. Это инвестиция в вашу безопасность" , в безопасность каждого американского гражданина, независимо от того, республиканец ли он или демократ. Это инвестиция, чтобы остановить сумасшедшего маньяка путина. .

"Вместе, бок о бок, мы должны остановить путина. И визит Госсекретаря Блинкена сейчас, безусловно, очень важен. Сообщение о том, что у нас будет 2 миллиарда долларов на противовоздушную оборону, на систему "Петриот" – это жизненно важно. Мы приветствуем Госсекретаря, и я надеюсь, что этот визит был лишь подготовкой к следующему визиту.

"Я его очень хорошо знаю, потому что когда я был президентом, мы очень тесно сотрудничали. Роль президента Байдена была чрезвычайно важной. Я хочу поблагодарить его за настоящее лидерство тогда и сейчас. Было бы чрезвычайно символично, если бы Байден мог посетить Киев до или сразу после юбилейного саммита к 75-летию НАТО, который состоится в Вашингтоне. война не остановится. Это будет инвестиция всех государств-членов НАТО в стабильную ситуацию безопасности на континенте и устойчивую ситуацию безопасности в мире.