Власенко: "Батькивщина" – единственная оппозиционная фракция в Раде, но она будет помогать власти в проведении реформ

Фракция "Батькивщина" является единственной оппозиционной фракцией в парламенте, поскольку не голосовала за назначение нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого и за постановление о новом составе правительства. Таким образом, ответственность за деятельность нового состава правительства будут нести 289 депутатов, которые фактически и составляют парламентскую коалицию.

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Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Власенко во время обсуждения постановления о назначении нового состава правительства.

"Сегодняшние 289 голосов "за" премьер-министра, наверное, поставили точку в вопросе о том, есть ли в этой Верховной Раде коалиция. 289 человек сегодня входят в проправительственную коалицию и несут полную ответственность за деятельность этого правительства. Единственная фракция, которая не голосовала за это, а значит, является единственной оппозиционной фракцией парламента, – это фракция "Батькивщина", – отметил Сергей Власенко.

Он также раскритиковал двойные стандарты проправительственного большинства, которое очень громко требует отставки министра обороны Михаила Федорова, но вчера проголосовала за отставку премьера, что влечет за собой отставку всего Кабинета министров, в том числе и министра обороны. Он добавил: "Посмотрите в зеркало и сами себе расскажите, что вы вчера сделали".

Сергей Власенко также напомнил депутатам о том, что кандидатуру министра обороны, согласно Конституции, предлагает президент, который проведет с депутатами консультации, если сочтет это необходимым.

Впрочем, несмотря на статус оппозиционной фракции, "Батькивщина" будет сотрудничать с правительством и, при необходимости, оказывать поддержку в решении вопросов, в которых "Батькивщина" компетентна, в частности, в проведении реальной, а не фиктивной реформы таможни, восстановлении социальных стандартов и установлении справедливых тарифов на газ для населения, как это делало правительство Юлии Тимошенко.

"Мы будем рекомендовать применять программу "Контрабанда – стоп", которая была успешно внедрена правительством Юлии Тимошенко. Мы будем предлагать восстановление социальных стандартов до тех уровней, которые существовали во время её правления. Мы знаем, как это сделать, мы знаем, где найти деньги. Мы будем рекомендовать механизм восстановления тарифа в 6 центов, а не 24 цента за газ, как сейчас. Мы будем рекомендовать, как восстановить реальные справедливые тарифы для населения. Что касается голосований по военным законам, правительство всегда может рассчитывать на поддержку оппозиционной фракции "Батькивщина", потому что мы понимаем, что сегодня судьба Украины решается на поле боя. И поэтому мы будем поддерживать все инициативы, связанные с улучшением финансового обеспечения Вооруженных Сил Украины", – рассказал заместитель руководителя фракции "Батькивщина".

Он подчеркнул, что этот состав правительства будет работать в очень сложное время, поэтому правительство может рассчитывать не только на 289 голосов от существующей коалиции, но и на помощь оппозиционной команды "Батькивщины".

"Вы можете рассчитывать на конструктивный диалог с нами и на поддержку в тех вопросах, в которых мы обладаем профессионализмом, в которых мы разбираемся и в которых мы знаем, как решать эти вопросы", – подытожил Сергей Власенко.