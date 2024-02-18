Виола фон Крамон: запрет для Порошенко участвовать в Мюнхенской конференции – это 'нездоровый процесс' и признак централизации власти

Депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель считает, что блокирование международной деятельности пятого президента Порошенко и депутатов из демократической оппозиции является нездоровым процессом, свидетельствующим о централизации власти в Украине.

Об этом она сказала в комментарии журналистам "Прямого" канала в Мюнхене.

"Я бы хотела подчеркнуть, что Украина является демократическим государством. Сейчас существует риск все большей централизации власти. И те процессы, которые мы видим в течение последних недель и месяцев, не здоровы ни для страны, ни для нас в Европейском Союзе. Мы должны видеть, что права парламентариев, те вещи, которые необходимы для защиты демократических стандартов в парламентской системе свободного общества, не нарушаются", – отмечает фон Крамон.

"А это значит, что каждый член украинского парламента имеет право выполнять свои обязанности. И я хотела бы обратиться к украинской власти, ко всем чиновникам с просьбой поддерживать это право для всех моих коллег – и из "Слуги народа", и из других фракций, в частности, оппозиционных, и конечно пятого президента Украины", – убеждена евродепутат.