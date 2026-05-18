Верят ли украинцы в членство Украины в ЕС и НАТО: опрос раскрыл настроения

Большинство украинцев продолжают поддерживать евроатлантический курс государства, однако оценки перспектив вступления в ЕС и НАТО заметно отличаются. Социологи также зафиксировали высокий уровень недоверия к мирным договоренностям с Россией и пессимизм относительно быстрого завершения войны.

Было опрошено 1200 респондентов в 23 областях и Киеве, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%. Исследование провела социологическая служба Центр Разумкова совместно с Киевским Форумом по безопасности.

Как свидетельствуют результаты опроса, 69% украинцев поддержали бы вступление Украины в Европейский Союз, тогда как против высказались 19,7% опрошенных. По НАТО уровень поддержки ниже – за вступление в Альянс готовы голосовать 59,3%, а против – 25,7%.

При этом украинцы значительно осторожнее оценивают перспективы членства. Только 13,9% респондентов считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение ближайших 1-3 лет. Еще по 20,5% ожидают вступления через 3-5 или 5-10 лет. В то же время 13,9% убеждены, что Украина не станет членом ЕС никогда.

Относительно НАТО настроения еще более сдержанные. Только 9,4% верят во вступление в течение 1-3 лет, а наибольшая доля опрошенных – 23,4% – считает, что Украина вообще не станет членом Альянса. Еще 26% не смогли определиться с прогнозом.

Опрос также показал, что 61,6% украинцев убеждены, что в случае подписания мирного соглашения Россия нарушит его и снова нападет, как только будет иметь такую возможность. Только 17,2% верят, что стороны будут пытаться придерживаться договоренностей.

В то же время 66,3% граждан заявили, что верят в победу Украины в войне — из них 36,3% ответили "да", а еще 30% – "скорее да". Самым распространенным видением победы стало возвращение территорий или к границам 1991 года, или как минимум к линии по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Социологи также зафиксировали высокий уровень поддержки демократического устройства: 61% украинцев назвали демократию наиболее желательным типом государственного устройства для страны. Одновременно 51,8% опрошенных считают, что события в Украине сейчас развиваются в неправильном направлении.

