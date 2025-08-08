Вероятность того, что Путин согласится на прекращение огня в Украине из-за угроз Трампа, практически нулевая, – аналитик

Российский диктатор Владимир Путин вероятно не даст согласия на прекращение огня в Украине связанную с угрозами президента США Дональда Трампа. Хотя вторичные тарифы способны ударить по экономике РФ, лишив ее ключевого источника финансирования военных действий, их введение также может обернуться затратами для самого главы Белого дома.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на бывшего аналитика американской разведки по вопросам России. Издание отмечает, что Трамп использует угрозу тарифов как универсальное оружие во внешней политике.

Детали

Бывший аналитик американской разведки по вопросам России, который руководит программой Россия и Евразия Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер убежден, что существует "почти нулевой шанс", при котором Путин согласится на прекращение огня из-за угроз Трампа относительно тарифов и санкций против агрессора.

"Теоретически, если прекратить закупки нефти Индией и Китаем, это будет очень тяжелым ударом по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет", – сказал он и добавил, что китайцы все равно будут продолжать покупать российскую нефть.

Введение санкций против России может обойтись Трампу дорого

Ожидается, что цены на нефть вырастут, что создаст для президента США политические риски накануне промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Дополнительные пошлины также могут осложнить усилия администрации по заключению торговых соглашений с Китаем и Индией.

Путин, в свою очередь, дал понять, что Россия готова выдержать любые новые экономические вызовы, введенные США и их союзниками.

Новые потери для России

Вторичные тарифы ударят по второму по величине экспортеру нефти в мире. Запад оказывает давление на РФ еще с конца 2022 года, введя ценовое ограничение на ее нефтяной экспорт, чтобы ослабить способность Кремля финансировать войну. Это заставило Москву переориентировать поставки из Европы в Индию и Китай, которые получали большие объемы сырья по сниженным ценам.

Хотя такой шаг повысил расходы для России, он одновременно сохранил поставки нефти на мировые рынки. Как признак того, что Путин стремится избежать введения тарифов, Белый дом сообщил, что встреча между Путиным и Трампом может состояться уже на следующей неделе. Впрочем, некоторые аналитики сомневаются, что Москва готова реально остановить войну.

Напомним, 6 августа стало известно, что Трамп хочет лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе. О таком плане глава Белого дома сказал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву, где он провел переговоры с высшим руководством РФ, в частности с Путиным. После встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила с участием европейских лидеров.

