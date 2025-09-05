'Верить Пекину становится все сложнее': в МИД объяснили, почему Украина не видит Китай гарантом безопасности

Украина не видит Китай потенциальным гарантом безопасности. Киев призывает Пекин придерживаться заявленной им позиции о том, что он не поддерживает Россию и развязанную ею войну против Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в пятницу, 5 сентября.

"Мы многократно четко подчеркивали, что мы не видим эти страны потенциальными гарантами безопасности для Украины, потому что Россия – это страна-агрессор. Россия атаковала Украину и не может быть гарантом безопасности для Украины как таковой. И Китай мы не рассматриваем гарантом безопасности для Украины. В первую очередь мы говорим о "коалиции желающих"", – отметил он.

Спикер также повторил позицию Украины о том, что Китаю стоит в реальности придерживаться заявленной им позиции, что он не поддерживает Россию и ее войну против Украины и выступает за мирное урегулирование через диалог.

Он указал на то, что Китай заявляет одно, а делает противоположное. Поэтому верить Пекину становится все сложнее.

"Потому что, каждый раз, когда мы находим компонент в российском дроне, произведенный в Китае, когда в плен к Силам обороны Украины попадают граждане Китая, когда мы видим расследования от журналистов, то верить тому, что эта позиция соответствует реальному положению вещей, все сложнее и сложнее", – добавил дипломат.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит "коалиции желающих" ("коалиция решительных"), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

На саммите "коалиции желающих" подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в гарантии безопасности для Украины на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. 26 стран согласились отправить свои войска в Украину или предоставить средства для поддержки сил коалиции.

