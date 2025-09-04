'26 стран согласились прислать свой контингент': Макрон о гарантиях безопасности для Украины

Европейские лидеры имеют политическое и военное предложение – предоставить Украине гарантии безопасности. 26 стран согласились прислать свои войска в Украину, или предоставить средства для поддержки сил коалиции на земле, на море или в небе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи "коалиции решительных".

Макрон отметил, что в рамках "коалиции решительных" есть 26 стран, которые взяли на себя обязательства помочь гарантировать безопасность Украины.

"Ранее, мы говорили, что в начале только Литва и Франция были готовы отправить свои войска в Украину. Сейчас речь идет о 26 странах в том или ином виде. Это уже не просто декларации. 35 стран – это участники коалиции, а 26 стран уже подтвердили то, что они готовы сделать и финализировали свое участие. Далее еще переговоры об участии США", – сказал Макрон.

"Эти 26 стран согласились направить войска в Украину как силу гарантии или присутствовать на земле, на море или в воздухе, чтобы обеспечить поддержку украинской территории и самой Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира", – подчеркнул лидер Франции.

Он добавил, что такая миссия не намерена воевать с Россией, ее цель – гарантировать мир и предоставить четкий стратегический сигнал.

"Развертывание будет происходить в условиях прекращения огня, не на линии фронта, а в географических зонах, которые сейчас определяются. Цель состоит в том, чтобы предотвратить любую новую масштабную агрессию и обеспечить явное привлечение этих 26 государств к долгосрочной безопасности Украины", – сказал Макрон.

Макрон подчеркнул, что способность украинской армии сдерживать российскую агрессию – это наиболее важная и основная гарантия безопасности для Украины. Поэтому не может быть никакого ограничения по численности или сил украинской армии и наличие сил обеспечения безопасности. Именно таков подход "коалиции желающих" к гарантиям безопасности для Украины.

"Мы хотим предоставить возможности Украины восстановить украинскую армию для того, чтобы она могла стратегически сдерживать любую потенциальную агрессию", – подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, в последующие недели страны-члены "коалиции желающих" подведут итоги вклада Соединенных Штатов в гарантии безопасности, после чего будут контакты между американской и российской стороной.

"Теперь все сигналы должны превратиться в реальность. То, что было согласовано две недели назад – должна быть встреча на уровне двух президентов, затем трехсторонняя встреча и четырехсторонняя встреча", – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что если Москва и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире, "то мы вместе с Америкой пойдем на дополнительные санкции и дадим четкий ответ на этот отказ России".

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит Ко алиции желающих (Коалиция решительных), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание Коалиции желающих уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "Коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

