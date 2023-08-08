Верховная Рада должна решить проблему с закупками горючего для армии, – Яровая

Профильные парламентские комитеты по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должны провести совместное заседание, чтобы принять решение, которое наконец-то расставит все точки над "i" в вопросе закупки горюче-смазочных материалов для армии.

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Об этом в эфире 5 канала сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

Проблема возникла из-за противоречия в законодательстве и правительственных постановлениях, ссылаясь на которые Госаудитслужба (ГАСУ) расценила закупку горючего по НДС, которую осуществляло Минобороны, как "ущерб государства". Закупку горюче-смазочных материалов для Пограничников, СБУ, ГУР, которая осуществлялась без НДС Госаудитслужба также признала "убытком государства".

"Получила два официальных письма от нардепа Гетьманцева, как руководителя профильного налогового комитета с позицией по закупке ГСМ для армии по НДС. И как нардепа – по прибыли поставщиков Минобороны, которые ГАСУ расценила "убытками государства". Комитет также официально обратился к Премьер-министру, Минэкономики, ГАСУ, Минобороны – все адекватно и правильно. Если вопрос не решается на уровне исполнительной власти, должен решиться на уровне законодательной", – рассказала Яровая.

По ее словам, соответствующие комитеты должны собраться на заседание.

"Что касается текущих закупок горючего, то мы уже запустили процедуру закупки горючего по НДС. Армия не может ждать. Однако должны наконец разрешить нормативные противоречия, установить прозрачные, понятные правила для всех участников рынка, чтобы поставщики Минобороны могли выполнять свои обязательства в полном объеме, не опасаясь уголовных производств из-за того, что вся их прибыль будет расценена как "убытки государства", – подытожила Яровая.